神奈川県湯河原町が４月１日から、県内初の宿泊税を導入する。

町の基幹産業である観光振興のための安定的な財源確保が狙いで、町内の観光関係者も期待している。（小沢克也）

宿泊税は、特定の費用に充てるため自治体が条例で定める「法定外目的税」。２０２４年６月の町長選で初当選した内藤喜文町長が、観光施策の充実のために、導入を公約に掲げていた。

町観光課によると、税額は宿泊料金５万円未満が１泊３００円、同５万円以上が同５００円で、１２歳未満と修学旅行生らは非課税。これまでの入湯税収入の実績などから、３００円が６１万５０００人、５００円が３０００人と想定し、年間で計１億８６００万円の税収を見込んでいる。

この税収を基に、町はプレミアム付き宿泊券「湯河原温泉スマイルクーポン」を充実させる。２０２５年度には８０００円で販売していた１万円分宿泊券を７０００円にし、さらに町内の店舗で１０００円分の買い物ができる地域商品券も付ける。このほかに、「駅前・温泉場エリア賑（にぎ）わい創出事業補助金」として、商店街の空き店舗調査を行い、出店を促す施策につなげたい考えだ。

初年度は、各旅館・ホテルに宿泊税導入に伴うレジシステム改修費用への補助（７７００万円）にも宿泊税収を投入する。町観光課は「次年度以降はさらに観光振興に使える資金が増えるので、湯河原への宿泊客が増える取り組みを強めたい」としている。

「湯河原は、熱海（静岡県）と箱根に挟まれて、宣伝や広報が足りないと言われてきた。アピールできる原資になり、ありがたい」。町内の宿泊施設約７０軒が加盟する湯河原温泉旅館協同組合の室伏学理事長は、そう歓迎する。「昨年、宿泊税を導入した熱海でも徴収でのトラブルはないと聞いているので、心配していない」と強調する。宿泊税を徴収する組合未加入の町内の民泊施設などでも、プレミアム付き宿泊券を扱えるようにするため、組合加入の条件整備を進める考えだ。

宿泊税を巡っては県内で、箱根町も２８年４月導入を目指して準備を進めており、鎌倉市も導入を検討している。