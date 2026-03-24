【「ガーナチョコレート」×「ONE PIECE」コラボキャンペーン】 3月24日より開始

母の日ver.描き下ろしビジュアル：「ガーナチョコレート」×「ロビン」「オルビア」

ロッテは、母の日（5月10日）と父の日（6月21日）に向けた「ガーナチョコレート」の新キャンペーンを3月24日より開始する。

「ガーナチョコレート」は、「いつも家族のことを想い、一生懸命なお母さんとお父さんへの感謝の気持ちを伝えるお手伝いができれば」という想いのもと、これまでも、母の日と父の日に向けたキャンペーンを展開してきた。今年は、昨年に引き続き、TVアニメ「ONE PIECE」とのコラボレーションが決定。昨年好評だったコラボレーションをさらに進化させ、今年は新たなキャラクターを起用した描き下ろしビジュアルとともに、コラボレーションを展開していくという。

今回、第1弾コラボレーション情報として「ONE PIECE」内で描かれる家族の絆を表現した、母の日限定のオリジナル描き下ろしイラストが公開された。なお、各描き下ろしイラストでは、贈る側の子どもからのメッセージver.と贈られる側の親からのメッセージver.の2種・全6種。それぞれの心情を描いたオリジナルビジュアルとなっている。

なお、本キャンペーンは、店頭グラフィックや、SNS企画などを通じて展開される。また、父の日に向けたコラボレーションでも、母の日同様に新たなキャラクターを起用した心温まる新ビジュアルが4月下旬に解禁となる予定だ。

母の日ver.描き下ろしビジュアル（全6種）

「ガーナチョコレート」×「ロビン」「オルビア」

遠く離れた場所にいるオルビアに想いを馳せるロビンと、会えなくても常にロビンのことを想っているオルビア。同じ場所に居なくてもお互いを想い合う2人の姿と、親子の心の中にある本音を表現している。

「ガーナチョコレート」×「チョッパー」「Dr.くれは」

Dr.くれはに尊敬と感謝の気持ちを伝えたいが、なかなか勇気を出せずにいるチョッパー。そんなチョッパーの恥じらいを見抜きながら、成長を感じずにはいられないDr.くれは。2人の姿から、互いを思いやる親子の本音を描いている。

「ガーナチョコレート」×「サンジ」「ソラ」

ソラを喜ばせようと一生懸命チョコを用意したサンジと、誰かを喜ばせようとする優しい心を持った子どもに育ったことを喜ぶソラ。2人の姿と、親子それぞれの心の中にある本音を描いている。

母の日・父の日限定特別企画

「ガーナチョコレート」×「ONE PIECE」では、母の日と父の日という大切な日に、お母さん・お父さんに感謝の気持ちを伝える手伝いをするために、様々な企画が実施される。

特設サイトでのビジュアル公開のほか、「ガーナチョコレート」の公式Xアカウントではキャンペーンや多数の企画が予定されている。情報は随時公開される。

Xプレゼントキャンペーン 第1弾

「ガーナチョコレート」公式Xアカウント（@ghana_recipe）にて、プレゼントキャンペーン第1弾を実施。詳細は「ガーナチョコレート」公式Xアカウントにて近日公開される。

応募期間

4月1日（水）10時～4月14日（火）23時59分まで

賞品

抽選で100名にガーナ詰め合わせをプレゼント

応募方法

（1）「ガーナチョコレート」公式Xアカウント（@ghana_recipe）をフォロー

（2）応募期間中に、本公式アカウントより配信される本キャンペーンの対象ポストをリポスト

□「ガーナチョコレート」公式Xアカウント

【「ONE PIECE」について】

時は、大海賊時代。この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼が死に際に放った一言は全世界の人々を海へと駆り立てた。

「俺の財宝? ほしけりゃくれてやる! 探せ! この世のすべてをそこに置いてきた」

ロジャーが遺した富と名声と力の「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を巡って幾人もの海賊たちが旗を掲げて戦っていた。

そして、そんな海賊に憧れる一人の少年ルフィ。「悪魔の実」の能力により、一生泳げない体の代わりに、全身がゴムのように伸びる不思議な体を手に入れた少年!

偉大なる海賊シャンクスと出会い、ルフィは自らも海賊になることを夢見る。そんなルフィにシャンクスは海での再会を約束し、自分の麦わら帽子を預けて出航していった。

麦わらの一味は未来島エッグヘッドから脱出し、巨兵海賊団とともに念願の巨人の島・エルバフに辿り着く。新たな巨人との出会い、そして待望の再会――、規格外の新たな冒険が動き出す! “ひとつなぎの大秘宝”（ワンピース）を巡る海洋冒険ロマン!!

4月5日よりエルバフ編を放送開始!

商品情報

ガーナミルク

発売地区：全国

内容量：50g

価格：オープン（想定小売価格：226円前後）

厳選したカカオとミルクと、とろける口どけ。ミルク感の効いたコクのある味わいのミルクチョコレート

□ブランドサイト

プレミアムガーナシリーズ

プレミアムガーナ ダークミルク

発売日：3月31日（火）発売

発売地区：全国

内容量：70g

価格：オープン（想定小売価格：399円前後）

春夏限定でロレーヌ産岩塩を加えた、カカオの芳醇な香りと上品なミルクの味わいが楽しめるプレミアムな板チョコレート

※順次切り替えのため、店舗により発売日が前後する可能性があります。

プレミアムガーナ キャラメルミルク

発売日：3月31日（火）発売

発売地区：全国

内容量：70g

価格：オープン（想定小売価格：399円前後）

春夏限定でロレーヌ産岩塩を加えた、キャラメルとミルクの上品な甘さと香ばしさが楽しめるプレミアムな板チョコレート

※ロレーヌ産岩塩0.18％使用

※順次切り替えのため、店舗により発売日が前後する可能性があります。

プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞

発売日：3月31日（火）発売

発売地区：全国

内容量：64g

価格：オープン（想定小売価格：486円前後）

世界三大銘茶ウバ茶を使用した紅茶ショコラとガーナミルクを重ね、贅沢な2層のショコラに仕上げている

プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞

発売日：3月31日（火）発売

発売地区：全国

内容量：64g

価格：オープン（想定小売価格：486円前後）

シチリア産レモンを使用したレモンショコラとガーナブラックを重ね、贅沢な2層のショコラに仕上げている

プレミアムガーナ ショコラホイップ＜ザ・バニラ＞

発売日：4月7日（火）発売

発売地区：全国

内容量：56g

価格：オープン（想定小売価格：399円前後）

ふんわり軽やかなチョコレートに、バニラと北海道産生クリームを組み合わせた春夏にぴったりの一粒

プレミアムガーナ ショコラホイップ＜ザ・ベリー＞

発売日：4月7日（火）発売

発売地区：全国

内容量：56g

価格：オープン（想定小売価格：399円前後）

ふんわり軽やかなチョコレートに、苺とフランボワーズを組み合わせた春夏にぴったりの一粒

プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞

発売日：4月7日（火）発売

発売地区：全国

内容量：49g

価格：オープン（想定小売価格：356円前後）

さっくりとした食感の発酵バター入り抹茶サブレを、ガーナミルク、宇治抹茶を使用した抹茶ショコラで包み込み、仕上げにフィアンティーヌをふりかけた贅沢な4層ショコラ

※宇治抹茶0.5％使用

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

