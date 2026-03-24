【ダイソーのバッグ】が大当たり！「2つの大きなポケットつき」「リバーシブル使用も可能」

季節の変わり目は、服に合わせてバッグも新調したくなるタイミング。気軽に使えるバッグを探すなら【ダイソー】のバッグをチェックしてみて！ 多収納やリバーシブルなどの嬉しい仕様で、お値段以上に活躍しそう。春に向けて気分を変えたい人は、ぜひゲットしてください。

荷物を整理しやすいポケット付きショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

ポリエステル素材が使われた軽量のショルダーバッグ。フロントに大きなポケットが2つあり、荷物の整理に便利です。内側のメイン収納にもポケットが付いていて、鍵などの貴重品を入れるのにぴったり。約30cm × 20cm × マチ10cmという程よいサイズ感のため、ちょっとしたお出かけの相棒になる予感。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「多少の水分にも強そう」とのことで、使い勝手も良さそうです。

気分に合わせてアレンジできるリバーシブルバッグ

【ダイソー】「トートバッグ（リボン持ち手）」\330（税込）

春らしいピンク色と、華やかなレオパード柄のリバーシブルバッグ。気分に合わせてアレンジができて、マンネリになりにくいのが嬉しいポイント。持ち手部分のリボンも、可愛らしいアクセントに。レポーターのとも*さんによると「A4がスッポリ」とのことで、しっかりと収納力があるようです。コンパクトに折りたためるので、エコバッグとして持ち歩くのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M