保護された猫さんは、おにぎりのような三角の大きな顔がチャームポイントなのだとか。茶色と白の毛の色から、その姿はまるで焼きおにぎりのようとのこと。動画は3.2万回以上も再生され、「このおにぎりみたいなお顔に小さい耳！最高」「キョロキョロしてて大きくて可愛すぎる」とのコメントが集まっています。

【動画：大きな顔がチャームポイントの保護猫→正面から見ると…おにぎりのような『可愛すぎるフォルム』】

大きな顔がチャームポイント

Instagramアカウント「ちびまるまろん」さまに登場したのは、保護猫のこにしきくん。猫の保護活動をしている投稿主さんは、Instagramにたくさんの猫たちの姿を投稿しています。

こにしきくんは、大きな顔がチャームポイントなのだとか。頬がふっくらとしているので、正面から見るとその顔はまるでおにぎりのようなのだそう。茶色と白の毛の色も相まって、コメント欄には、焼きおにぎりみたいだね、との声が寄せられています。

威嚇する顔も愛嬌たっぷり

こにしきくんはまだ人間との生活に慣れていないのか、投稿主さんがスマートフォンのカメラを近づけると、きょろきょろと視線を泳がせるとのこと。どこか困ったような表情を浮かべているようにも見えます。

しばらくすると、カメラに向かってシャーと威嚇したのだとか。口を大きく開けて、こっちに来ないでとアピールをしていたとのこと。愛嬌のある顔立ちなので、微笑ましく見てしまいます。

修行中のこにしきくん

こにしきくんは、ケージの中で家猫修行中のよう。貫禄のある姿でケージの中でお昼寝をしています。スマートフォンを近づけると、きりっとした目つきで投稿主さんを見つめるのだとか。

これから人慣れをして、どんどん色々な表情を見せてくれるようになるのではないでしょうか。こにしきくんの成長から目が離せませんね。

おにぎりのようなフォルムのこにしきくんの姿は、Instagramで3.2万回以上も再生され、「焼きおにぎりみたい！かわいい」「ドアップコニシキあざます」「可愛いが止まらないよ」「中に人はいってない？」「オニギリ顔もたまらんけど、前歯好きだな～」「絶対モテてた！！猫界のイケメン」「理想的にかわいいネコさまです」「めっちゃ三角だ～可愛すぎます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ちびまるまろん」さまでは、保護猫活動をしている投稿主さんの家の預かり猫さんの姿がたくさん投稿されています。個性豊かな猫たちの姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちびまるまろん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。