焼き肉を食べてきたという飼い主さん。匂いに気づいた猫たちがとった意外なリアクションとは...？面白い行動と可愛い表情が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「しっぽが‼︎」「焼き肉はけっこうにおいがつきますからね～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：焼き肉を食べて帰ってきたら、『２匹の猫』が……かわいすぎる表情と『しっぽ』】

匂いが気になって...

Xアカウント「凪颯」に投稿されたのは、猫の『凪』くんと『颯』くん。

おっとりした凪くんとやんちゃな颯くんは双子だそう。性格は違うけれども、仲良しな2匹。この日、飼い主さんが焼き肉を食べて帰ってくると、2匹揃って予想外な行動をとったのだとか。

階段の上で待ち構えていた凪くんと颯くん。美味しそうな匂いに気づいてハッとしたような表情で、2匹並んでしっぽを交差させて通せんぼしているようだったといいます。もしかしたら、自分たちの分もあると期待したのかもしれません。2匹のプレッシャーがすごかったのでしょう。凪くんと颯くんの様子を見た飼い主さんは「なんとなーく後ろめたいのでちょっといい猫缶あげました」とのこと。

別の日には、焼き鳥を食べてきた後だったという飼い主さん。凪くんと颯くんは味を占めたのか、やはり階段の上で期待のまなざしで飼い主さんを待っていたといいます。そしてやはりしっぽが通せんぼをしている様子だったとか。

あまりにも息ぴったりな凪くんと颯くん。他の投稿では、２匹揃って飼い主さんが帰ってくるのを窓辺で待っていたり、お見送りをしていたりする姿も見られました。嬉しい時も寂しい時も、いつも一緒にいる凪くんと颯くんなのでした。

息ぴったりな２匹

階段の上で待っていた凪くんと颯くんを見た方たちから「仲良くて尻尾くるんしてるのほっこり」「双子で一緒にこの顔してたらもう悶絶ものだわ～」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「凪颯」では、とても仲良しな凪くんと颯くんの姿がたくさん投稿されています。息ぴったりな２匹の行動から目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「凪颯」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。