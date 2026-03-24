キリンホールディングス株式会社が２３日、ドジャース・大谷翔平投手の特別メッセージを配信した。大谷が、「免疫ケア」を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」を全国で展開している同社の取り組みに賛同しており、「父になって子どもの健康について考えることが増えました。“子どもの未来のために今できることをしたい。”免疫ケアも、そのひとつ。ひとりの父として、免疫ケア推進園の取り組みを応援しています」とコメントした。

キリンは、幼少期から正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリンキッズケア」プロジェクトのもと、自発的な免疫ケア習慣の定着を推進する「免疫ケア推進園」を展開。子どもたちが園と家庭の双方で免疫ケアを自然に習慣化できるよう支援するとともに、先生自身も免疫ケアに取り組むことで、園全体での習慣化を目指すもの。２０２５年６月の開始時から現在までに累計で６４３１園に達したという。

キリンは大谷翔平選手の「免疫ケア推進園」への賛同を受け、子どもたちの健やかな毎日を応援する施策を実施。１児の父でもある大谷から園児たちに向けたメッセージを発信するとともに、この春の免疫ケアのアクションに参加している全国の免疫ケア推進園（４３２０園の幼稚園・保育園）にポスター、リーフレットなどを順次提供するという。