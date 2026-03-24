BookLive、新プラットフォーム「StellaJean」4月公開へ 小説・シナリオ・映像を横断する場としては国内初
BookLiveが、映像作品と小説、シナリオを1つの場で楽しめる新エンターテインメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を2026年4月に公開する。プレオープンとして、3月24日からブラウザ版でクリエイター向け機能を先行公開。映像化を前提とした「第1回StellaJeanコンテスト映像化原作大賞」の応募受け付けを開始した。
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「StellaJean」は、ショートドラマやショートフィルムを中心とした映像配信に加え、小説とシナリオの投稿、読書機能を備えた国内初のプラットフォーム。視聴、読書、創作をシームレスに行える点を打ち出し、創作経験や肩書きを問わず、誰でも作品を発表できる場として展開する。
開発の背景には、SNSや動画プラットフォームの普及によって個人の表現機会が広がる一方、小説や脚本を映像化につなげる導線が十分に整っていない現状がある。同社は電子書籍ストア事業で培ったIPの知見や出版業界とのネットワークを生かし、国内初となる「小説・シナリオ・映像」を横断する新たな場を構築。物語が別のメディアへ広がっていく循環を生み出す狙いだという。
特徴としては、映像配信と投稿機能を一体化した点に加え、専用シナリオエディタを搭載したことも大きい。従来の小説投稿だけでなく、シナリオの執筆から投稿、公開までをプラットフォーム内で完結できる。また、投稿作は映像化やマンガ化など、グループの強みを生かしたメディアミックス展開の対象になる。
同時に始まった「第1回StellaJeanコンテスト映像化原作大賞」は、映像化を前提に小説とシナリオを募集する企画。協賛企業も選考に加わり、受賞作には実写映像化の道が開かれる。正式公開は2026年4月中頃を予定しており、アプリ版でも映像作品や小説、シナリオコンテンツを楽しめるようになる。
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「StellaJean」は、ショートドラマやショートフィルムを中心とした映像配信に加え、小説とシナリオの投稿、読書機能を備えた国内初のプラットフォーム。視聴、読書、創作をシームレスに行える点を打ち出し、創作経験や肩書きを問わず、誰でも作品を発表できる場として展開する。
特徴としては、映像配信と投稿機能を一体化した点に加え、専用シナリオエディタを搭載したことも大きい。従来の小説投稿だけでなく、シナリオの執筆から投稿、公開までをプラットフォーム内で完結できる。また、投稿作は映像化やマンガ化など、グループの強みを生かしたメディアミックス展開の対象になる。
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