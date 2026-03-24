『目覚めたら最強装備』10月放送でPV解禁 豪華なキャスト＆スタッフ発表
アニメ『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』が、2026年10月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル・ティザーPV、そしてメインキャスト・メインスタッフ情報も解禁された。
【画像】エルフ少女が可愛い！公開された『目覚めたら最強装備』場面カット
同作は、愛機と共に宇宙に放り出された男が、宇宙を股にかけて女の子を助けたり、イチャついたり、傭兵業でお金を稼いだり…ゲーム知識を利用したえげつない手も使いつつ、割と自由に「生」を満喫する痛快SFストーリー。
【キャスト】
ヒロ：古川慎
ミミ：稲垣好
エルマ：永瀬アンナ
セレナ：白石晴香
【スタッフ】
原作：リュート（カドカワBOOKS刊）
原作イラスト：鍋島テツヒロ
コミカライズ：松井俊壱
監督：ながはまのりひこ
シリーズ構成：鴻野貴光
キャラクターデザイン：末岡正美
音響監督：明田川 仁
音楽：東大路憲太
アニメーション制作：studio A-CAT
Produced by HAYATE
■イントロダクション
退屈で苦労の多い日々を送る会社員の佐藤孝弘。ある日、孝弘が目を覚ますと、そこは夢中でやり込んでいたSFゲームの世界――最強装備の宇宙船のコクピットだった。冒険するもよし、交易するもよし、傭兵になるのもよし。そんな自由すぎる宇宙で、最強装備を手にした孝弘は、「ヒロ」と名を変えて生きることを決める。
――「キャプテン・ヒロ。傭兵だ」
やがてヒロは仲間と出会い、戦いを繰り返すうちにあることに気づく。宇宙では、唯一の好物である炭酸飲料が飲めない。さらに、仲間と帰る家もない。ならば目指すは……、超高額だが『惑星上に庭付き一戸建てを買う』ことだ！こうして最強装備と仲間たちと共に、ヒロの傭兵稼業が始まる。
【画像】エルフ少女が可愛い！公開された『目覚めたら最強装備』場面カット
同作は、愛機と共に宇宙に放り出された男が、宇宙を股にかけて女の子を助けたり、イチャついたり、傭兵業でお金を稼いだり…ゲーム知識を利用したえげつない手も使いつつ、割と自由に「生」を満喫する痛快SFストーリー。
ヒロ：古川慎
ミミ：稲垣好
エルマ：永瀬アンナ
セレナ：白石晴香
【スタッフ】
原作：リュート（カドカワBOOKS刊）
原作イラスト：鍋島テツヒロ
コミカライズ：松井俊壱
監督：ながはまのりひこ
シリーズ構成：鴻野貴光
キャラクターデザイン：末岡正美
音響監督：明田川 仁
音楽：東大路憲太
アニメーション制作：studio A-CAT
Produced by HAYATE
■イントロダクション
退屈で苦労の多い日々を送る会社員の佐藤孝弘。ある日、孝弘が目を覚ますと、そこは夢中でやり込んでいたSFゲームの世界――最強装備の宇宙船のコクピットだった。冒険するもよし、交易するもよし、傭兵になるのもよし。そんな自由すぎる宇宙で、最強装備を手にした孝弘は、「ヒロ」と名を変えて生きることを決める。
――「キャプテン・ヒロ。傭兵だ」
やがてヒロは仲間と出会い、戦いを繰り返すうちにあることに気づく。宇宙では、唯一の好物である炭酸飲料が飲めない。さらに、仲間と帰る家もない。ならば目指すは……、超高額だが『惑星上に庭付き一戸建てを買う』ことだ！こうして最強装備と仲間たちと共に、ヒロの傭兵稼業が始まる。
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