“盗んだ自転車”乗り捨てて別の自転車に乗り換え泥棒「チャリンコ進化した」　被害者「憤りを感じる」　茨城・土浦市

茨城・土浦市で、“自転車乗り換え泥棒”の姿をカメラが捉えた。泥棒は去り際に、「チャリンコ進化した」と言い放っていた。

自転車置き場で“自転車乗り換え”

3月14日午後9時頃、防犯カメラに映っていたのは、車道を大きくはみ出しながらフラフラと自転車を運転する一人の人物。

その人物は、手に携帯電話のようなものを持ちながら運転していた。

すると突然Uターンし、来た道を戻ると、住宅の目の前に自転車を止めて中へと入っていった。

被害者によると、この人物が入っていったのは、敷地内の自転車置き場。乗ってきた自転車をその場に捨て、別の自転車を持ち去ったという。

携帯で通話するようなしぐさの自転車泥棒は、去り際に「チャリンコ進化した」と耳を疑う発言をした。より良い自転車を手に入れたとも取れる言葉だ。

実は、乗ってきた自転車もこの人物のものではなかった。

被害者の家族は「盗難された自転車で、警察が持って帰った。チャリンコが進化したって喜んで報告してる。そうやって人のものを盗んでおいて、喜んでいるという心境が私には理解できなくて、非常に憤りを感じている」と話している。

警察は自転車泥棒の行方を追っている。

（「イット！」3月23日放送より）