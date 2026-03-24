元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。同じく元フジテレビの高島彩（47）とのツーショットを投稿した。

「カトパン」の愛称で愛される加藤は白のニット姿、「アヤパン」として絶大な人気を誇る高島は青のトップス姿。笑顔で寄り添う写真を公開し、「時間が

足りなさすぎる…彩さんとのランチ 相変わらず素敵でカッコよかった」と振り返った。

さらに「彩さんと会うといつも思う この気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうって あとちょっと変な表現になりますが細胞が生き返る感じがするんですよね笑 会う度に感じていて毎度どんな魔法を使っているのか気になってます 今度聞いてみよ！」とつづり、「＃魔法使い」のハッシュタグも添えて高島の魅力を表現した。

高島もコメント欄に「えー 褒めすぎ ありがとう！ 顔も声も毒っ気も、何も気にせずガハハ笑いができるの幸せすぎる ありがとう」とメッセージを寄せた。

ファンやフォロワーからは「女子アナ界、きってのスペシャルツートップ！」「美しきダブルあや」「あやあやペア」「最強最高コンビ！」「レジェンド2人」「奇跡のコラボレーション」「お二人ともほんとうに綺麗」「二人ともかわいい」「綺麗すぎて見惚れてしまいます」などのコメントが寄せられている。

加藤は埼玉県出身。国立音大卒業後、08年4月にフジテレビ入社。冠番組「カトパン」や、「笑っていいとも！」「めざましテレビ」などを担当し、16年4月にフジテレビ退社。フリー転向後の21年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月に第1子となる女児出産。芸能活動を休止して育児に専念していたが、25年4月から放送を開始したテレビ東京系バラエティー番組「ナゼそこ？＋」の新MCに就任し、復帰後初のレギュラー番組となった。特技はピアノ。音楽中高の教員免許取得。166センチ。血液型O。

高島は東京都出身。成蹊大卒業後、01年4月にフジテレビ入社。冠番組「アヤパン」や、「スーパー競馬」「めざましテレビ」などを担当し、10年にフジテレビを退社。11年からフリー。同年10月、人気デュオ「ゆず」北川悠仁と結婚。14年2月に長女、16年6月に次女が誕生。父は俳優の竜崎勝。趣味は料理、ピアノ、お茶。ホームヘルパー2級の資格取得。163センチ。血液型B。