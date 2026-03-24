育成選手から支配下登録された西武・冨士大和投手が２４日、埼玉・所沢市の球団事務所で会見した。

真新しい背番号「６７」のユニホームに袖を通した冨士は「目標にしていたところ。すごくうれしいです」と喜びを口にした。

２４年の育成ドラフト１位で大宮東から入団した２年目の左腕。１８６センチ、８０キロと上背もあり、スリークォオーターから腕の出がややや遅く、打者がタイミングを取りづらい独特のフォーム。１５０キロ超の速球にパームボールも駆使する。１年目にウェートトレーニングで体が大きくなったことに加え、フォームの動作分析で球速がアップ。昨年のイースタン・リーグロッテ戦で首位打者２度の角中から１５０キロの速球で空振りを奪い「すごい実感がわきました」と自信をつかんだ場面を振り返った。

兄は昨年のドラフト５位でロッテに入団した冨士隼人投手。支配下登録が決まったことを報告すると「おめでとう」と祝福されたという。４月１０日、５月２０日には出身地の大宮でロッテ戦が組まれており「兄弟対決できる可能性があるので力になります」と思いをはせた。

高卒１年目で育成からの支配下登録に広池球団本部長は「このスピードで駆け上がってくるとは思わなかった。うれしい誤算」と表情を緩めた。当面は中継ぎでの起用となりそうだが、将来的には先発を見据える。「１軍に居続けることと、チームを代表する投手になれるように」と冨士。日本一の投手になることを夢見る。

◆冨士 大和（ふじ・やまと）２００６年８月２６日、埼玉県生まれ。１９歳。三橋中では軟式野球部に所属し、埼玉県選抜チームの「埼玉西武ライオンズジュニアユース」に選ばれた。大宮東では２年春からエースも甲子園出場はなし。２４年の育成ドラフト１位で西武に入団した。兄はは昨年のドラフト５位でロッテに入団した冨士隼人投手。１８６センチ、８０キロ。左投左打。