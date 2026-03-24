女優でタレントの秦瑞穂（36）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。髪をカットした姿を投稿した。

「髪切ったの好評で嬉しい」とデコルテ付近まで短くしたショットをアップ。さらに別の投稿では「もう懐かしい写真」とつづり、過去に撮影したとみられる水色のビキニ水着も披露した。

ファンやフォロワーからも「目線が素敵」「お美しい」「さらに美しくなってドキドキ」「妖艶」「艶やかでステキ」「ますます素敵な女性に」「パーフェクトバディー」「プルンプルン」などのコメントが寄せられている。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。日本全国の温泉や宿を紹介するテレビ朝日系「秘湯ロマン」に15年4月から旅人として出演。25年にはラストグラビアDVD「Finale」を発売。さらにデジタル写真集も発売している。