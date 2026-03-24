ＪＲ四国とＪＲ西日本は２０２７年春、岡山―松山間を走る特急「しおかぜ」と岡山―高知間の同「南風」の自由席を廃止し、全席指定席にすると発表した。

山陽新幹線の「のぞみ」で指定席を拡大しており、乗り継ぎ客からのニーズの高まりに応えたという。

自由席は現在、原則として「しおかぜ」で５両中２両、「南風」で３両中１両に設けている。これらを廃止するとともに、指定席が満席で利用希望者が多い場合に限り、列車と車両を指定して、自由席と同額の「立席特急券」を販売する。

多度津駅や宇多津駅で「しおかぜ」と連結・分割する松山―高松間の特急「いしづち」は自由席を残す。また、特急用定期券については、継続する方向で検討中としている。

ＪＲ四国は「全席を指定席とすることで、『始発駅以外では自由席に座れない』という不公平感や、駅ホームで並んで待つ不便さを解消できる」と強調。さらに、自由席で車掌が行う切符の確認作業や、列車待ちの乗客の安全確認といった業務の省力化にもつながるとしている。

料金は自由席の利用と比べ、３３０〜１２４０円の「値上げ」となる。ただ、普通列車の本数が少ない四国内の区間では、短距離でも普通の代わりに特急を利用するケースがあるとして、ＪＲ四国は負担軽減策も明らかにした。

「しおかぜ」「南風」が走る区間について、５０キロ未満の駅間で一部を除き、自由席料金よりも安く指定席に乗れる切符を、インターネットサイト「ｅ５４８９」限定で販売。駅間が２５キロまでなら３００円、５０キロまでなら５００円で指定席を利用でき、現在の自由席よりも割安になるという。

在来線特急の全席指定席化は各地で進んでおり、ＪＲ北海道は今月１４日のダイヤ改正で道内全ての特急で完了。ＪＲ西日本も２４年に「サンダーバード」や「やくも」「スーパーいなば」などで導入している。