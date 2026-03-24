俳優いしだ壱成が、父石田純一との衝撃姿を紹介して「何してんねん？ｗ」「最初わからなくて二度見」と騒然となっている。

２人は２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の企画「夜の口パク ヒットスタジオ」に突然Ｂ’ｚになりきって登場。激しいパフォーマンスで息切れし、Ｂ’ｚはスキャンダルを聞かないと質問されると、純一が「不倫は良くない！……と思う…」と返して爆笑が起こっていた。

壱成がＳＮＳ投稿でこのＢ’ｚ扮装の写真をアップ。「昨夜Ｏ．Ａの＃ガキ使名物企画＃夜の口パクヒットスタジオ 天下のＢ’ｚさんに扮し父の純一（であったであろう存在）と僕（概ねそうであったであろう存在）と口パクさせて頂きました。父は稲葉さんで僕は松本さん。あろう事か優勝してしまいました。ガキ使ファンの僕はただただ嬉しかったです。大爆笑感謝です！」と記した。

「オモロかったです」「めちゃ笑った 父上がんばってましたね」「最近で一番笑いました」「いやー、ここでこの親子共演！そうきたか！で笑いました！」「幸せそうで良かった」と反応する投稿が集まっている。