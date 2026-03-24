【算数クイズ】1分以内に正解を出してみよう！ 「559×559」をスマートに解くコツは？
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回は3桁同士の掛け算で一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。脳のストレッチに、ぜひ挑戦してみてください！
559 × 559 = □
ヒント：559は「560 - 1」と言い換えることができます。数学の「(a - b)の2乗」の公式を思い出してみましょう！
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▼解説
この問題は「(a - b)² = a² - 2ab + b²」という展開公式を使うと、頭の中でも整理しやすくなります。
559 × 559 の計算方法：
1. 559を (560 - 1) と考える
2. 式を (560 - 1) × (560 - 1) に展開する
3. 560² - (2 × 560 × 1) + 1² を計算する
4. 313,600 - 1,120 + 1 = 312,481 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は3桁同士の掛け算で一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。脳のストレッチに、ぜひ挑戦してみてください！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
559 × 559 = □
ヒント：559は「560 - 1」と言い換えることができます。数学の「(a - b)の2乗」の公式を思い出してみましょう！
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正解：312,481正解は「312,481」でした。
▼解説
この問題は「(a - b)² = a² - 2ab + b²」という展開公式を使うと、頭の中でも整理しやすくなります。
559 × 559 の計算方法：
1. 559を (560 - 1) と考える
2. 式を (560 - 1) × (560 - 1) に展開する
3. 560² - (2 × 560 × 1) + 1² を計算する
4. 313,600 - 1,120 + 1 = 312,481 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)