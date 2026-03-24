「おっ！スゲェ！」みりちゃむ、ナース姿でドラマ出演を報告「美しい」「また違う1面が見れそう」
モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは3月23日、自身のInstagramを更新。看護師役でドラマに出演することを報告しました。
【写真】みりちゃむのナース姿
コメントでは「おっ！スゲェ！」「ギャルじゃない役も見てみたかったから嬉しいです！ドラマだと、また違う1面が見れそうなので楽しみです」「初看護師役のドラマおめでとうございます 白衣が美しいですね」「こうゆう看護師さんいるね」「またまた女優みりちゃむ さらなる成長を魅せて下さい」「もちろん見ますっ！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】みりちゃむのナース姿
「もちろん見ますっ！」みりちゃむさんは「日テレ系4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』 4月12日 よる10:30〜スタート 花井美香役として出演させていただきます 初めての看護師役、全力で頑張ります！ぜひご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。ナース服を着た姿です。落ち着いた茶色の髪をまとめ、きりっとした笑顔を見せています。普段とは印象が異なり、新鮮です。
「ピンク髪見納めだよ」2月27日には「ピンク髪見納めだよ」とつづり、ピンク色のロングヘア姿を披露していたみりちゃむさん。ドラマ撮影のためのイメージチェンジだったのかもしれません。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)