3月24日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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明子のささやき

昨日、桜の開花が発表されました。標本木で完全に開いている花が「5輪」確認されました。開花から満開までは、だいたい1週間から10日くらいと言われていますが、去年は「5日」でした。今年は雨で気温が下がるタイミングもあるので、満開まで1週間くらいとなりそうです。見頃は3月終わり頃から4月始め頃になりそうです。この1週間は天気の移り変わりが早いので、天気予報を見ながらお花見の計画を立ててください。今のところ、今日の日中や木曜日、土日がお花見のチャンスとなりそうです。

天気はゆっくり下り坂⤵⤵⤵

今日の天気は、ゆっくり下り坂に向かっていきそうです。日中は洗濯物も外に干せますが、夜は所により雨の予想です。降り出しは午後7時や8時頃からとなりそうです。北部は午前中晴れますが、南部を中心に雲がかかりやすくなります。

最高気温は熊本市で22℃など、昨日と同じくらいの暖かさになりそうです。20℃を超える所が多く、桜の開花も進みそうです。

一方、今朝の最低気温は熊本市で8.5℃など、10℃を下回った所が多くなりました。

雨→回復→雨→回復

明日はほぼ1日雨となりそうです。未明から広く雨雲がかかり、朝の通勤通学時間帯も傘が必要です。明日の最高気温は熊本市で16℃の予想で、雨のためあまり上がりません。ひんやりと感じられるため、上着があったほうが良さそうです。

木曜日は一旦天気が回復しますが、金曜日はまた雨の予想です。土曜日は次第に回復へ向かい、日曜日は概ね晴れる見込みです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。