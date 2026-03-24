ベルギー１部シントトロイデンは２３日、プレーオフ１の日程が決まったことを発表した。

ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介、ＦＷ新川志音の日本人８選手がプレーするチームは、レギュラーシーズンを勝ち点「５７」の３位で終え、クラブとしては２００９―１０シーズン以来、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初のプレーオフ１進出を決めた。

来月から上位６チーム（サンジロワーズ、クラブ・ブルージュ、シントトロイデン、ヘント、メヘレン、アンデルレヒト）によるプレーオフ１を戦う。６クラブによるホーム＆アウェー総当たり、レギュラーシーズンの勝ち点を半分にして引き継ぐ（端数切り上げ）ことになり、勝ち点「６６」で首位サンジロワーズは「３３」、シントトロイデンは「２９」の勝ち点「４」差で残り１０試合を戦うこととなり、初戦はサンジロワーズと敵地で激突することが決定した。その後、クラブ・ブルージュ、ヘント、アンデルレヒト、メヘレンという対戦順を繰り返す。

上位に進出するとチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの出場権を得ることができる。夢のリーグ優勝＆欧州の舞台への挑戦権を懸けた最後の戦いに臨む。

プレーオフ１のレギュレーションは次の通り。

【対象クラブ】

・レギュラーシーズン１〜６位

【勝ち点】

・レギュラーシーズンの勝ち点を半分にして引き継ぐ。端数が出た場合は切り上げ

【試合方式】

・６クラブによるホーム＆アウェイ総当たり。各クラブ１０試合

【欧州大会出場権】

・１位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ本戦

・２位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ３次予選

・３位：ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）

・４位：プレーオフ２勝者との決定戦に進出。勝者がＵＥＦＡカンファレンスリーグ予選２回戦に出場

※出場ラウンドや大会種別は、ＵＥＦＡランキングおよびベルギーカップの結果によって変動する。