米株価指数先物 ダウ下げに転じる、イランのガス施設が攻撃受ける 米株価指数先物 ダウ下げに転じる、イランのガス施設が攻撃受ける

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米株価指数先物 ダウ下げに転じる、イランのガス施設が攻撃受ける



東京時間09:13現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46505.00（-17.00 -0.04%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6633.75（-1.00 -0.02%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24407.50（-0.75 0.00%）



ダウ先物は下げに転じている、一時100ドル超上昇していた。



米国イスラエルによる攻撃でイラン中部のイスファハンにあるガス施設と一部近隣住宅が被害を受けた。ファルス通信が報じている。ガスを供給するパイプラインが標的になったという。

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