三笘&彩艶ら森保Jが順次グラスゴー入り!! 疲労考慮で24日始動、冨安健洋の予定変更などアクシデントも…
北中米ワールドカップ前最後の活動となるイギリス遠征に臨む日本代表は23日、翌24日から始まる全体練習を前に、選手たちが順次スコットランド・グラスゴー郊外の宿舎に入った。W杯を3か月後に控えた現在も負傷者の続発に悩まされる中、昨年9月以来の復帰となったMF三笘薫(ブライトン)や左手骨折から復帰したGK鈴木彩艶(パルマ)らが無事合流した。
日本代表は今回のイギリス遠征で、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表とそれぞれ対戦。通常は国際サッカー連盟(FIFA)の定める国際Aマッチウィークが始まる月曜日から全体練習をスタートさせるが、今回はシーズン終盤で疲労の溜まっている選手たちに配慮し、23日(月曜)は練習を行わず、24日(火曜)から全体練習を始めるというスケジュールが組まれた。
そのため選手たちは23日夕から24日朝にかけて各自、グラスゴー郊外の宿舎に入る形となった。午後8時ごろには欧州組の鈴木彩、MF鈴木唯人(フライブルク)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)と国内組のGK早川友基(鹿島)、GK大迫敬介(広島)が宿舎に到着。すでに到着済みで散歩に出ていたDF谷口彰悟(シントトロイデン)、MF田中碧(リーズ)、FW町野修斗(ボルシアMG)とともに元気な姿を見せた。続けて約2時間後には三笘も到着した。
その一方、チーム始動を前に早くもアクシデントにも見舞われた。チームメートの藤田と同じ時間に到着予定だったDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)は負傷のため不参加が決定。また国内組で早川、大迫とともにイギリス入りしていたMF佐藤龍之介(FC東京)は体調不良のため、乗り継ぎ先のロンドンの空港で一時静養することとなった。
さらに1年9か月ぶりの代表復帰となったDF冨安健洋(アヤックス)も「コンディション確認」のため、当初予定されていた航空便でのグラスゴー入りを取りやめた。22日のエールディビジ第28節フェイエノールトでは後半26分、ピッチ上に座り込んで右足の治療を受けた後に途中交代しており、状態が懸念されている。
これまで負傷離脱していた選手では鈴木彩や三笘の他、DF伊藤洋輝(バイエルン)も復帰を果たした一方、いまもなおDF長友佑都、MF遠藤航、MF南野拓実、DF板倉滉、DF町田浩樹、MF久保建英といった主力選手をケガで欠いている森保ジャパン。多数の守備陣不在で勝利した昨年10月のブラジル戦同様、W杯前最後の活動も総力が問われる戦いとなる。
(取材・文 竹内達也)
左手骨折を乗り越えたGK鈴木彩艶
日本代表は今回のイギリス遠征で、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表とそれぞれ対戦。通常は国際サッカー連盟(FIFA)の定める国際Aマッチウィークが始まる月曜日から全体練習をスタートさせるが、今回はシーズン終盤で疲労の溜まっている選手たちに配慮し、23日(月曜)は練習を行わず、24日(火曜)から全体練習を始めるというスケジュールが組まれた。
MF藤田譲瑠チマとMF鈴木唯人
小雨の中で散歩に出ていたDF谷口彰悟とMF田中碧
その一方、チーム始動を前に早くもアクシデントにも見舞われた。チームメートの藤田と同じ時間に到着予定だったDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)は負傷のため不参加が決定。また国内組で早川、大迫とともにイギリス入りしていたMF佐藤龍之介(FC東京)は体調不良のため、乗り継ぎ先のロンドンの空港で一時静養することとなった。
さらに1年9か月ぶりの代表復帰となったDF冨安健洋(アヤックス)も「コンディション確認」のため、当初予定されていた航空便でのグラスゴー入りを取りやめた。22日のエールディビジ第28節フェイエノールトでは後半26分、ピッチ上に座り込んで右足の治療を受けた後に途中交代しており、状態が懸念されている。
これまで負傷離脱していた選手では鈴木彩や三笘の他、DF伊藤洋輝(バイエルン)も復帰を果たした一方、いまもなおDF長友佑都、MF遠藤航、MF南野拓実、DF板倉滉、DF町田浩樹、MF久保建英といった主力選手をケガで欠いている森保ジャパン。多数の守備陣不在で勝利した昨年10月のブラジル戦同様、W杯前最後の活動も総力が問われる戦いとなる。
(取材・文 竹内達也)