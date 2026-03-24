コスモスイニのリバウンド鮮烈、今３月期営業２５％増益に上方修正し配当も大幅増額

コスモスイニシア<8844.T>が３日ぶり急反騰。３連休前の前週１９日を境に大陰線を連続させて大きく下押す形となっているが、きょうは２営業日分の下げをまとめて返上する上値指向をみせている。都市部を中心にマンションの開発・販売を手掛けるほか、訪日外国人向けも含めたホテルなども積極展開し商機を捉えている。ＰＥＲが５倍台、ＰＢＲが０．７倍台と極めて割安圏に放置されていることで、バリューエーション評価に伴う株高修正余地も大きい。



そうしたなか、２３日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１１０億円から、１１８億円（前期比２５％増）に増額した。ソリューション事業を中心とした利益率改善が寄与する。また、利益予想の上乗せとともに株主還元も強化し、今期年間配当を３８円から４４円（前期実績は３０円）に大幅増配することも発表した。配当利回りは３．７％台と高い。低ＰＥＲ、低ＰＢＲ、高配当利回りという３拍子揃ったバリュー株としての側面が投資マネーを誘引している。



出所：MINKABU PRESS