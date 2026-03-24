24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比28.8％減の634億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.6％減の448億円となっている。



個別ではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が8.84％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が7.39％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が6.51％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.44％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が6.41％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は10.67％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は9.86％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は9.19％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は9.10％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は8.61％安と大幅に下落している。



日経平均株価が997円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金207億2200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均232億8100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億4200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が45億7600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が42億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億8200万円、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> が13億8200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

