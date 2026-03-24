◆園田競馬１日目（３月２４日）

《杉浦 健太》

２２勝。ワンダーアンジェ（６Ｒ）に力が入る。「休み明けの前走が味な競馬。立ち回りひとつだと思う」（◎）。インゲニウム（１２Ｒ）も「８２０メートル戦なのでスタートを気をつけたい」（◎）。プレシャスストーン（３Ｒ）は「展開次第で」（○）。リアンソリッド（４Ｒ）も「ハナを主張したい。気分よく運べれば」（○）。フドウミョウオウ（５Ｒ）は「ロスなく立ち回ってどこまで戦えるか」（○）。

《笹田 知宏》

１５勝。ダンテバローズ（１１Ｒ）に自信。「ＪＲＡでの成績を考えると、（転入初戦から勝てると）信じている」（◎）。デュアルタスク（１２Ｒ）は「前走は外、外を回る展開になって最後は疲れが出た感じ。道中、力むことなく走ればもう少しやれるはず」（○）。

《土方 颯太》

１１勝。期待のベラドンナリリー（１２Ｒ）は「前走は大外枠が災いして２着まで。今回は内寄りの枠なので、いい位置を取ることができれば」（◎）。ラブリーローラー（２Ｒ）も「前走は距離が長かった。短縮に加え、園田コースに替わることで一変を見込んでいる」（◎）。フロストシティ（４Ｒ）は「自分の形に持ち込めれば」（○）。ペレストリーナ（７Ｒ）も「昇級して相手関係が変わったので、どこまでやれるかでしょう」（○）。オーシンエンジェル（８Ｒ）は「調子はいいが、勝つためには、ワンパンチほしい」（△）。

《川原 正一》

１１勝。メイショウコトダマ（６Ｒ）で勝利を意識。「休み明けになるが、前走Ｃ２を勝っているように能力はある」（◎）。ウォニー（８Ｒ）は「園田コースに替わるので、うまく立ち回ることができれば」（○）。デンタルフロス（１０Ｒ）も「距離を延ばすことで前進がないか」（○）。ウインドケーヴ（１１Ｒ）は「久々になるので、一度叩く必要がありそう」（△）。

《大山 真吾》

９勝。アルムチャーチル（４Ｒ）に気合。「同じような負け方をしているが、自分のペースで走ることができれば」（◎）。ニジイロハーピー（１１Ｒ）は「今回は距離を延ばすので、変わらないか」（○）。シアワセノクツ（２Ｒ）も「調教に騎乗して感触はつかんでいる。実戦でどんな走りをするかでしょう」（○）。

《新庄 海誠》

７勝。サクセスブレイク（５Ｒ）に好感触。「しまい伸びた前走の内容が悪くない。１２３０メートル戦も合う感じがするし、外枠も歓迎」（◎）。タイキクロニクル（３Ｒ）も「前走は着順（１０着）はともかく、前付けすることができた。園田コースに替わるので一変していい」（◎）。テイケイアンジェ（４Ｒ）は「このクラスなら通用していいのだが、乗っていてもいい感触がなくて…」（△）。

《松木 大地》

５勝。サンシンメフレール（５Ｒ）に手応え。「ブリンカー着用の効果が出れば」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触