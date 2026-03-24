フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２４日、大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島が２３日に記者会見したことを報じた。

番組では、優勝パレードは優勝者、旗手ともに紋付き袴で参加するのが通例だが、霧島は締め込み姿で、ファンの声援に応えたことが話題となった。

スタジオに大相撲取材歴３９年の相撲ジャーナリスト横野レイコ氏が出演。横野氏は締め込み姿でのパレードとなった理由を「実はね、千秋楽がいつもより３０分早く進行するんですが。一昨日の千秋楽は優勝決定戦とか各段のともえ戦なんていうのがあったりして、３０分以上遅れてたんで、普段より遅かった」と説明し「さらに優勝すると、後援者の人が支度部屋で集まって、バンザイってやるんですけど。それが久しぶりの優勝なんで後援者がたくさん来すぎて２回転したんです。これも史上初めて。だから、どんどんどんどん遅くなって」と明かした。

さらに「パレードは交通整備。警察にも届けを出してストップしてるから、時間がもうギリギリというところもあって。まわし姿でよいので、もうそのままいけぇ〜ってなって」と説明していた。