◆米大リーグ練習試合 アストロズ―シュガーランド（２３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２７）が２３日（日本時間２４日）、傘下３Ａシュガーランドとの練習試合で本拠地・ダイキンパーク初登板。先発で初回は２５球を要するも無安打無失点で切り抜けた。

先頭打者への四球とパスボールでいきなり無死二塁のピンチを背負ったが、ＷＢＣ韓国代表の２番ウィットコムはスライダーで三ゴロに打ち取った。その後死球で１死一、二塁となったが、４番ペレスを一邪飛、２４年にはドジャースに所属したこともある５番ビジオは遊飛に仕留めて得点を与えなかった。勝負球はともにスライダー。この回の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。

昨季終了後に西武からポスティング制度を利用してメジャー挑戦となった今井。ＷＢＣには参加せず、オープン戦は３試合で１勝０敗、防御率０・００と順調な仕上がり具合を見せている。この日まで計６イニングを投げて２安打１四球で７奪三振。前回１１日（同１２日）のマーリンズ戦では渡米後最長の３回を投げてパーフェクト、３５球で４三振を奪って勝利投手になっていた。しかし、米１年目のシーズンに向けて「こっち（キャンプ地）で投げるよりシーズンで使う球場で投げた方がいい」とこの日の登板に臨んでいる。

複数の現地メディアによると、今井は開幕４戦目となる２９日（同３０日）の本拠地・アストロズ戦に先発することが内定。この日は待望のメジャーデビュー戦で上がるマウンドを確かめる重要な機会になる。