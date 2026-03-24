今回の日米首脳会談で、両国は米北部アラスカ産を念頭に原油を増産し、日本の調達・備蓄に向けて協力することで合意。日米関税合意の対米投融資5500億ドル（約87兆円）の一環として、今後インフラ整備を具体化していくことを確認した。

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化石燃料の増産と輸出拡大は「掘って掘って掘りまくる」と訴えるトランプ大統領が野心を燃やす事業。就任後に開発規制を撤廃し、アラスカの増産に弾みをつけた。会談後に高市首相は「調達先の多様化はエネルギー安定供給につながる」と胸を張り、トランプ大統領も「日本は米国、とりわけアラスカ産原油の巨大な買い手だ」とご満悦。はたして中東情勢の緊迫化を受けた供給不安解消の“切り札”となるのか。

確かに日本は事実上封鎖されたホルムズ海峡経由の原油輸入が全体の93％を占め、中東依存度の低減は喫緊の課題だ。アラスカ産は輸送時間を中東産の半分程度に短縮できるメリットもある。

しかし日本は過去10年もアラスカ産の輸入実績がほぼない。大型タンカーが入れる港が現地には少なく、既存油田の生産量も減退し、直近は日量40万バレル程度だ。半分を対日輸出に“全振り”しても、日本の原油調達（日量約236万バレル=昨年）の約8.5％しか賄えない。

開発が進まなかった理由は環境問題だ。原油の埋蔵エリアは北極圏の野生生物保護地区に近接し、バイデン前政権など主に民主党政権が環境保護の観点から開発を制限してきた。トランプ大統領の号令一下で増産にカジを切っても「数年かかる可能性がある」（石油業界関係者）との声もある。

■ガソリン１リットル＝294円も

すでに日本は石油備蓄の放出を開始。国と民間との計254日分で当座をしのいでも、原油価格は争奪戦の過熱で急騰中だ。アジア向け指標の中東産ドバイ原油は19日に1バレル=169.8ドルとイラン攻撃前の2.4倍に跳ね上がった。原油高騰は国内のガソリン価格に直結し、1リットル=190.8円（レギュラー）と過去最高値に。野村証券の分析によればドバイ原油が200ドルまで上昇すると、ガソリン価格は294円となり、政府が再開した補助金の1日あたりの金額は370億円に達する。

高騰が1カ月続けば約1.1兆円、3カ月なら約3.3兆円となる計算だが、補助金の財源は当面「燃料油価格激変緩和基金」の残高2800億円から捻出。不足すれば今年度の予備費8600億円の使用を検討しているが、それでも1カ月で底をつく。「令和の石油危機」に間に合わなければ、アラスカ産原油の増産は絵に描いた餅だ。高市首相は悠長に過ぎる。

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