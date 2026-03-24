【トランプ2.0 現地リポート】

【写真】高市外交を「日本の恥」だと批判続出！ 夕食会で踊り狂う写真をホワイトハウスが“さらし上げ”

高市首相・トランプ大統領会談のアメリカでの第一報で最も大きく取り上げられたのは、経済や防衛に関する合意や成果ではなかった。

ニューヨーク・タイムズの見出しは「トランプ大統領、日本の首脳との会談で真珠湾攻撃についてジョークを飛ばす」。イラン攻撃を事前に同盟国に知らせなかった理由を記者から問われ、トランプ大統領は「ではなぜ日本は、真珠湾攻撃を事前に知らせなかったのか？」と逆に切り返した。それに対し、高市首相が言葉につまり固まった様子は、複数メディアが共通して伝えている。

この発言に仰天したのは、むしろアメリカ人自身だった。日米開戦のきっかけとなったハワイの真珠湾攻撃は、アメリカが初めて領土を攻撃された奇襲作戦として記憶されている。一方、戦後80年を経て、日米関係の価値は多くの人に共有されている。そのため現職大統領がこのような歴史を持ち出すことは想定外だった。

SNSでは「アメリカ人として恥ずかしい」という声が目立つ半面、「日本はひどいことをした」という反応も混在している。

この発言はただのジョークではない。イラン攻撃をめぐる批判をかわす意図に加え、歴史を使って相手に圧力をかける手法だ。

ワシントン・ポストは、実はトランプ氏が歴史をネタにするのはこれが初めてではないと指摘する。ドイツのメルツ首相との会談では、アメリカがナチスドイツからフランスを解放したノルマンディー上陸作戦を持ち出した。アイルランドのマーティン首相に対しても同じような揺さぶりをかけた。相手への心理的圧力を、交渉カードとして利用しているのだ。

英語圏メディアは会談前から、高市首相が「同盟国としての価値」を見せられるかどうかに注目していた。安全保障も経済も同列上で語るトランプ氏に対し、さらなる対米投資の提示は一定の評価を受けた。しかし防衛面での具体策は先送りされ、評価は限定的だった。軍事を経済で補おうとする戦略には無理がある。今回の会談はその現実を浮き彫りにした。

その上でトランプ氏は真珠湾発言によって、日米関係は対等ではなく、主導権がアメリカ側にあるという現実を、たたみかけるように日本に突きつけたのだ。

力関係が明らかにされた今、さらなるむちゃぶりが来ることは、もはや避けられないのかもしれない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）