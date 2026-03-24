これ本当に100均なの！？「実物大でさすがに可愛すぎ♡」200円とは思えないお得商品

最近ダイソーには、チェリーデザインのヘアアクセサリーがたくさん登場！中でも気になる商品を見つけて購入してきました！実物大のチェリーのモチーフが目を惹くバンスクリップ♡ブラックの生地に赤いチェリーが映えて存在感抜群です！クリップも大きめで、しっかり髪を留めてくれて使い勝手良し。200円とは思えません！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：バンスクリップ（チェリー、ギャザー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573607270412

実物大のチェリーで存在感大♡可愛すぎるバンスクリップをダイソーで発見！

最近ダイソーには、チェリーデザインのヘアアクセサリーがたくさん登場しています。その中でも、100円ショップの商品とは思えない、クオリティが高い商品を見つけて購入してきました！

今回ご紹介するのは、こちらの『バンスクリップ（チェリー、ギャザー）』。チェリーのモチーフが目を惹く、髪をまとめるのに便利なバンスクリップです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、ヘア小物売り場に陳列されていました。

ツヤ感が上品なサテンのリボンと、透け感のある軽やかな生地の組み合わせ。

ブラックの生地に、ぷっくりとした赤いチェリーのモチーフが映えます♡チェリーは実物大サイズで存在感がありますよ。

ただ、チェリーは引っ張ると取れやすいです。扱いに気をつけつつ、自己責任にはなりますが補強するというのも手だと思います。

留めるだけで凝ったように見える！サイズが大きめでしっかり留まる◎

リボン×チェリーの組み合わせですが、色がブラックベースなので甘くなりすぎないのが嬉しいポイント！

クリップに生地が使われていることでボリューム感もあり、留めるだけでヘアアレンジが凝ったように見えます。

クリップ部分は歯が多めで、しっかりと髪の毛をキャッチ。

クリップ自体のサイズが大きめなので、ロングヘアでも余裕で留めることができました！

今回はダイソーの『バンスクリップ（チェリー、ギャザー）』をご紹介しました。

このクオリティで220円（税込）は正直お得に感じます！これ以外にもダイソーにはさまざまな種類のバンスクリップが並んでいるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。