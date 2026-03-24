公式よりも約34％もお得♡専門店で売っててもおかしくない本格100均グルメ

ダイソーの食品コーナーで、驚きの高級スプレッドを発見しました。498円（税込）で販売されている小林商事の「ピーナッツ・チョコレートスプレッド」が、なんとダイソーなら324円（税込）！公式価格より約34％もお得に買える計算です。見かけたら迷わず買いです！

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商品情報

商品名：ピーナッツ・チョコレートスプレッド

価格：￥324（税込）

内容量：105g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4570157558076

素材に妥協なしの一品「ピーナッツ・チョコレートスプレッド」

この商品を製造している「株式会社小林商事」は、落花生の名産地・千葉県に拠点を置く、1984年設立の落花生やナッツ、ドライフルーツなどを扱う会社です。

百貨店や高級スーパーなどにも高品質な製品を卸している「素材の扱いを知り尽くした」スペシャリスト。そんな信頼のブランドが展開する本格的なスプレッドがダイソーで買えるなんて、正直驚きを隠せません。

今回ご紹介する「ピーナッツ・チョコレートスプレッド」も、主役はあくまで千葉県産の落花生。100円ショップのラインナップとしてはお高めの324円（税込）ですが、公式のオンラインショップでは498円（税込）するアイテムです。

手に取ってみると、そのずっしりとした重みと「千葉県産」の文字から、作り手の並々ならぬこだわりが伝わってきます。

甘さ控えめ！ピーナッツの香りがふわっと抜ける「素朴な贅沢」

「スプレッド＝ねっとり濃厚で甘い」というイメージを持って食べると、良い意味で期待を裏切られます。

濃厚で甘い香りは漂うものの、実際の味は驚くほど甘さ控えめ。ピーナッツそのものの香ばしさが主役になっており、後味にふわっと豆の風味が抜けていくような、とても素朴で上品な味わいです。

チョコレートスプレッドではありますが、チョコが主張しすぎることはなく、あくまでピーナッツの引き立て役。

おやつとしてだけでなく、朝食のトーストにたっぷり塗っても重たくありません。ピーナッツ主体の本格的な味を楽しみたい人には、これ以上ない絶妙なバランスに仕上がっています。

濃厚ねっとり感がたまらない

味は素朴ですが、食感は非常にリッチです。ピーナッツ特有の油分がしっかり感じられ、「ねっとり」とした濃厚なテクスチャーが楽しめます。トーストに塗ると、熱でじんわり馴染み、口どけも滑らかです。

専門店級のクオリティが、ダイソーなら324円（税込）という破格で手に入るのはまさに事件。

ちょっと贅沢な朝ごはんを楽しみたい時や、ナッツ好きの方への手土産にもぴったりです。見つけたら即買いをおすすめしたい、ダイソー食品コーナーの隠れた超実力派アイテムでした。公式ショップより約34％もお得に買えるこのチャンス、ぜひお近くのダイソーで探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。