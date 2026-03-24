おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

1月から2月にかけて、「制限と試練の星」と呼ばれる土星と「理想とイマジネーションの星」と呼ばれる海王星が巡ってきたおひつじ座。

世の中的にも大きな転換点を迎えましたが、おひつじ座の人々は特に、自分自身の 「衝動」 を揺さぶられるようなことが多かったかもしれません。

自分が何をしたいのか、どんな夢を叶えたいのか。

そんなことはとうの昔、若い頃に十分迷い尽くしたようでいて、今のあなただから描き直したい 人生の設計図 も見えてきているのでしょう。

衝動的に選んだことにもちゃんと意味はあるはずです。

特に4月から5月にかけてはガツンと アクションを起こせる時期 でもありますから、フレッシュなムードが漂う新年度の空気にしっかり乗っていきたいところです。

4月末には「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が移動、あなたに知的なイノベーションをもたらします。

ここからは 「学び」 が大きな意味を持っているでしょう。

今までの学びでは足りないとさらなるインプットをはかったり、情報リテラシーを刷新したりと、頭の回転は今まで以上に活発に。

知的好奇心のアンテナを張り巡らせて、 自分の可能性を無限に解き放って みたいところです。

それを浮ついた理想ではなく、紛れもない「現実」として運用できるのが、2026年春からのあなたです。

【キャリア・仕事運】

時間をかけて、じっくり成長を

2026年から2028年くらいまでは 「自分を鍛える」時期 に当たっています。

その初期段階として、この春は仕事面で気持ちを引き締めずにはいられないような出来事が起こりそう。

今まではやる気とタフネスで動いていたことも、何かとプレッシャーを感じたり、背負うものの大きさに怖気づいたりしがちです。

ただ、ここで課せられた義務に真剣に応えていくことで、周囲から 「任せてもらえる」器 になれることも事実。

大事なのは自分を過小評価しないこと、それから 「時間をかけることを恐れない」 ということです。

特に4月中旬から5月中旬にかけては特別なパワーが宿る好調期。

持ち前の能力を、存分に発揮していきましょう。 転職は誠意と情熱がカギ に。

【対人関係・人間関係運】

頑張るあなたを、皆が応援してくれている

人間関係においては味方がいない、誰にも頼れないといった心境が強まってくるのかもしれません。

ただ、これはあなたの心境を反映しているからこそでもあります。

というのも、2026年は何かと 「自立する」「一人前になる」 ことを求められる時期だから。

あなた自身もそうしたいという意識がどんどん高まっていくので、頼ったり甘えたりといった選択肢が視野に入らないのです。

実際は味方も理解者もちゃんといて、頑張るあなたを見てくれているのだろうと思います。

おかしなかたちで孤独感を強めなくても大丈夫。

自分の足でしっかり立ちながらも、まわりの人と関わって いきましょう。

特に6月いっぱいまでは、 ともに働く仲間や家族との関係が好調 です。

【健康運】

自分を追い込むようにして無理をしがちな時期です。

そう思えるほど頑張りたいテーマが見つかるということでもありますが、 この時期の努力は長期戦 。

瞬発力だけでは闘えませんから、 敢えて休息をしっかり取る といいでしょう。

プライベートの時間には仕事を持ち込まない、「休日返上で頑張る」という選択肢はOFFにしておくなど、 「やらないことリスト」 を作っておくのはいい選択です。

趣味や遊びの予定もどんどん入れて、リフレッシュをはかって。

【金運】

プライベートにお金をかける価値がある時期です。

たとえば6月末までは 住まいや、家で過ごす時間 のためにお金を使うことが大事なとき。

セキュリティが今ひとつだったり、手狭だったりと、安心と快適さが満たされていない場合は引っ越しを検討するのもいいでしょう。

7月以降は趣味やレジャー、推し活など プライベートの充実 を。

ストイックに自分を鍛える時期ではありますが、オフの自分を満たしてこそ頑張れる部分もあるはずです。

【恋愛運】

恋に追い風が吹くのは7月以降。

早い人では6月中旬からツキを実感できるはずです。

プライベートで意気投合してすぐにお付き合いが始まったり、カップルもときめきを感じる時間が増えたりと、恋のドラマには事欠かないでしょう。

向こう1年は恋愛運が好調と思っていただいて大丈夫です。

ただ、この時期のあなたは土星の影響で、何かと悲観的になりやすい傾向も。

「ダメに違いない」「どうせうまくいかない」などといった考えが頭に浮かんでも、誰かを愛しいと思う気持ちが生まれたときはぜひ、勇気を出してみて。

【4月の運勢】

10日、「情熱と闘いの星」と呼ばれる火星が巡り、フルパワーで動ける体制が整います。

火星はおひつじ座にとって一番の味方。

やりたいこと、やるべきことにフルコミットできるエネルギーが体の内側から湧いてくるはずです。

たくさん動いて、たくさん発言して、現実を動かして いきましょう。

新しいことを始めたいと考えている人は、17日前後がベスト。

限りなくパワフルで、でもちゃんと現実を見据えたいい選択ができるはず。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 レッド 。

開運につながるアクションは、 新しい挑戦をひとつ始める こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。