【新潟県】“黒っぽいお湯”が特徴。日本酒やパワースポットも楽しめる「岩室温泉」の魅力とは？
新潟市新潟市の岩室温泉は、開湯300年以上の歴史ある温泉地です。全国的にも珍しい黒っぽいお湯が特徴で、硫黄の成分を多く含んでいます。
硫黄の香りが漂うお湯は、美肌効果や神経痛、冷え性など多岐にわたる効能が期待できるとされており、湯上がり後も体が芯から温まると評判です。
落ち着いた風情の旅館が立ち並ぶ温泉街は、まさに大人の隠れ家。四季折々の表情を見せる角田山や弥彦山の自然とともに、静寂の中で心身をリセットできる場所として高い人気を集めています。
また、温泉街にある観光施設「いわむろや」では、地元の特産品販売や足湯を楽しむことができ、ドライブの休憩にも最適です。
さらに新潟といえば日本酒の聖地。周辺には歴史ある酒蔵も存在しており、地酒と日本海の新鮮な魚介類を味わうグルメ体験は、この地を訪れる醍醐味（だいごみ）と言えるでしょう。
「まだ行ったことがなくて、ネットや知り合いからおすすめされているから」（20代女性／東京都）」
「冬に合いそうだから」（30代男性／山口県）」
「行ったことの無い温泉には一度は行きたい」（50代男性／長野県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
硫黄の香りが漂うお湯は、美肌効果や神経痛、冷え性など多岐にわたる効能が期待できるとされており、湯上がり後も体が芯から温まると評判です。
落ち着いた風情の旅館が立ち並ぶ温泉街は、まさに大人の隠れ家。四季折々の表情を見せる角田山や弥彦山の自然とともに、静寂の中で心身をリセットできる場所として高い人気を集めています。
「岩室温泉」周辺には何がある？岩室温泉の最大の魅力は、周辺観光の充実度にもあります。まず外せないのが、越後一宮として知られる「彌彦神社」です。温泉街から車ですぐの距離にあり、県内屈指のパワースポットとして多くの参拝客が訪れます。
また、温泉街にある観光施設「いわむろや」では、地元の特産品販売や足湯を楽しむことができ、ドライブの休憩にも最適です。
さらに新潟といえば日本酒の聖地。周辺には歴史ある酒蔵も存在しており、地酒と日本海の新鮮な魚介類を味わうグルメ体験は、この地を訪れる醍醐味（だいごみ）と言えるでしょう。
「行ったことの無い温泉には一度は行きたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「まだ行ったことがなくて、ネットや知り合いからおすすめされているから」（20代女性／東京都）」
「冬に合いそうだから」（30代男性／山口県）」
「行ったことの無い温泉には一度は行きたい」（50代男性／長野県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)