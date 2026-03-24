実写版『モアナと伝説の海』ドウェイン・ジョンソン演じるマウイも登場する本予告解禁
ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の本予告が全世界で解禁され、ドウェイン・ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿が明らかになった。実写ならではの壮大な世界観と新たな映像体験を予感させる。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』本予告編
南の島と大海原を舞台に描かれる本作は、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと旅立つ姿を描くミュージカル・アドベンチャー。監督は、ブロードウェイミュージカルを映像化した映画『ハミルトン』で話題を呼んだトーマス・ケイル。主人公モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ラガイアが大抜擢され、アニメーション版でも同役の声を務めたドウェイン・ジョンソンが半神半人の英雄マウイを再び演じる。
本予告では、「ある島にいる少女は、ほかの皆とは違う」というナレーションとともに、海と島の人々を愛しながら育ったモアナの姿が描かれる。やがて彼女は、祖母タラおばあちゃんから運命を告げられる。「モアナ、お聞き。お前は何者だい？」。そして、島に語り継がれてきた伝説の真実を知った彼女は、“海に選ばれし者”として使命を託される。テ・フィティの心を取り戻すため、伝説の英雄マウイを探し、小さなカヌーで大海原へと旅立つ姿は、壮大な冒険の幕開けを象徴する印象的なシーンとなっている。
また、「風と海の半神半人。男たちの英雄さ」と語るマウイの豪快なキャラクター性や、モアナとのユーモラスな掛け合いも見どころのひとつ。物語が進むにつれ、「人間とは冒険できない」と突き放すマウイに対し、モアナは「私はお姫様じゃない。村長の娘。人々を導く私はモアナ」と強い決意を示し、真のリーダーとして成長していく姿が描かれる。
さらに、モアナが「海を照らす光が私を呼んでいる」と歌い上げる、名曲「How Far I’ll Go」に乗せて、内なる想いと運命がドラマチックに表現される。巨大なカニの姿をしたタマトアの不気味でユーモラスな登場シーンも収められ、壮大な冒険、胸を打つ音楽、笑いと感動が詰まった本予告となっている。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』本予告編
南の島と大海原を舞台に描かれる本作は、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと旅立つ姿を描くミュージカル・アドベンチャー。監督は、ブロードウェイミュージカルを映像化した映画『ハミルトン』で話題を呼んだトーマス・ケイル。主人公モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ラガイアが大抜擢され、アニメーション版でも同役の声を務めたドウェイン・ジョンソンが半神半人の英雄マウイを再び演じる。
また、「風と海の半神半人。男たちの英雄さ」と語るマウイの豪快なキャラクター性や、モアナとのユーモラスな掛け合いも見どころのひとつ。物語が進むにつれ、「人間とは冒険できない」と突き放すマウイに対し、モアナは「私はお姫様じゃない。村長の娘。人々を導く私はモアナ」と強い決意を示し、真のリーダーとして成長していく姿が描かれる。
さらに、モアナが「海を照らす光が私を呼んでいる」と歌い上げる、名曲「How Far I’ll Go」に乗せて、内なる想いと運命がドラマチックに表現される。巨大なカニの姿をしたタマトアの不気味でユーモラスな登場シーンも収められ、壮大な冒険、胸を打つ音楽、笑いと感動が詰まった本予告となっている。