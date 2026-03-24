「どこで売ってるの？」と聞かれる！ 無印良品“透けない黒のクリアファイル”が優秀すぎた。1枚38円でコスパ抜群｜無印良品週間に買いたいもの
書類をまとめ、汚れや折れから守ってくれるクリアファイルは、さまざまな場面で必要になるためストックしている家庭も多いはず。我が家でも学校への提出物を子どもに持たせる時や、つい溢れがちな自宅の書類の仕分けにも活用しています。
クリアファイルというと大抵が透明タイプのもので、色付きや絵柄入りのものであっても半透明で中身が透けてしまうものが多いですよね。
けれど「中身が見えてほしくないシーン」というのも意外とあるもの。そんな時に便利な、一切透けない“真っ黒”のファイル、無印良品で見つけました。
◆個人情報や、中身を見せたくない書類に
一般的なクリアファイルのメリットといえばファイルに入れたままでも中身が確認できる点ですが、住所などの個人情報が記載されているものは持ち運ぶ際に気になってしまいますよね。学校に持たせる提出物でどうしても記入部分を見られたくないものなどは、紙を1度折ってからクリアファイルに入れて子どもに託すこともあります。
完全に透けないファイルは文具店や100円ショップで探してみても意外と見つからず、ネットで探すと10枚入りで1000円前後。確実になければ困るものではないため、わざわざ買うほどのものでもないか……と購入を見送ってきました。
◆無印良品の“真っ黒”ファイル、1枚あたり38円
それがまさかの無印良品で発見。「ポリプロピレン クリアファイル 黒」は半透明ではなく完全に真っ黒で中に入れたものが見えないのが特徴。もはやクリアファイルではなく、“不透明ファイル”といった方が正しい気がします。
A4用5枚入りで価格は190円（税込）。ネットで見る限り1枚100円くらいが相場だと思っていたので、「1枚38円……？」と思わず二度見してしまいました。書類を入れてクリアファイルごと提出するとそのまま返ってこないこともある消耗品のため、この価格は嬉しいです。
メーカーのロゴなどが一切入っていないシンプルさも◎。マットな質感のブラックがスタイリッシュで、ビジネスシーンでも活躍してくれそうです。
◆「それどこで売ってるの？」と友人に聞かれる
今年子どもたちの中学・高校入学を控えている我が家は、説明会の資料や口座手続きの書類、受験手続きに必要な紙類がデスクに散乱している状態が長らく続いていました。よくあるクリアファイルで書類をまとめていたものの、中身が透けて丸見えのためデスクに出しっぱなしでいるとあまりすっきりした感じがなかったのですが、黒いファイルなら目隠しになってくれて見た目のすっきり感が段違い。来客時にも慌てず済みます。
先日習い事の書類をこの黒ファイルに入れて持っていたところ、「それどこで売ってるの？」と友人に聞かれました。娘からも「学校で使いたい」と言われたので、やはりみんな密かに透けないファイルを求めていたようです。
園や学校への提出書類が増える新学期にも活躍するであろう“真っ黒ファイル”。レシート管理などに重宝する、一回り小さいA5サイズも発売してくれたらいいのになぁ、と密かに期待しています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
クリアファイルというと大抵が透明タイプのもので、色付きや絵柄入りのものであっても半透明で中身が透けてしまうものが多いですよね。
けれど「中身が見えてほしくないシーン」というのも意外とあるもの。そんな時に便利な、一切透けない“真っ黒”のファイル、無印良品で見つけました。
一般的なクリアファイルのメリットといえばファイルに入れたままでも中身が確認できる点ですが、住所などの個人情報が記載されているものは持ち運ぶ際に気になってしまいますよね。学校に持たせる提出物でどうしても記入部分を見られたくないものなどは、紙を1度折ってからクリアファイルに入れて子どもに託すこともあります。
完全に透けないファイルは文具店や100円ショップで探してみても意外と見つからず、ネットで探すと10枚入りで1000円前後。確実になければ困るものではないため、わざわざ買うほどのものでもないか……と購入を見送ってきました。
◆無印良品の“真っ黒”ファイル、1枚あたり38円
それがまさかの無印良品で発見。「ポリプロピレン クリアファイル 黒」は半透明ではなく完全に真っ黒で中に入れたものが見えないのが特徴。もはやクリアファイルではなく、“不透明ファイル”といった方が正しい気がします。
A4用5枚入りで価格は190円（税込）。ネットで見る限り1枚100円くらいが相場だと思っていたので、「1枚38円……？」と思わず二度見してしまいました。書類を入れてクリアファイルごと提出するとそのまま返ってこないこともある消耗品のため、この価格は嬉しいです。
メーカーのロゴなどが一切入っていないシンプルさも◎。マットな質感のブラックがスタイリッシュで、ビジネスシーンでも活躍してくれそうです。
◆「それどこで売ってるの？」と友人に聞かれる
今年子どもたちの中学・高校入学を控えている我が家は、説明会の資料や口座手続きの書類、受験手続きに必要な紙類がデスクに散乱している状態が長らく続いていました。よくあるクリアファイルで書類をまとめていたものの、中身が透けて丸見えのためデスクに出しっぱなしでいるとあまりすっきりした感じがなかったのですが、黒いファイルなら目隠しになってくれて見た目のすっきり感が段違い。来客時にも慌てず済みます。
先日習い事の書類をこの黒ファイルに入れて持っていたところ、「それどこで売ってるの？」と友人に聞かれました。娘からも「学校で使いたい」と言われたので、やはりみんな密かに透けないファイルを求めていたようです。
園や学校への提出書類が増える新学期にも活躍するであろう“真っ黒ファイル”。レシート管理などに重宝する、一回り小さいA5サイズも発売してくれたらいいのになぁ、と密かに期待しています。
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2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。