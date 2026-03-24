福田萌維がうらいちとスポンサー契約を締結「初優勝を目指し日々の練習と試合に全力で」
株式会社うらいちは23日、女子プロゴルファーの福田萌維（めい）とスポンサー契約を締結したことを発表した。
【写真】初々しい？ 高校卒業時のレア写真
同社は埼玉県を中心に飲食店を展開。地域に根差した店舗運営と高品質な食材へのこだわりを持つ。福田は2006年生まれの19歳で、今季でプロ2年目。昨年は下部ステップ・アップ・ツアーで3度の2位を経験するなど、明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）8位に入った。今年はQTランク54位の資格でシーズンイン。春先はステップを主戦場にしながら、出られるレギュラーツアーの試合でポイントを積み重ね、昇格を目指す。同社のロゴをキャディバッグ背袋に掲載して転戦。今週27日開幕の「アクサレディス」で今季自身初戦を迎える。福田萌維のコメント「この度、株式会社うらいち様とスポンサー契約を締結させていただきました。埼玉を中心に地域の皆様から長く愛されている企業様にご支援いただけることを、心強く、大変ありがたく感じております。このご支援に深く感謝申し上げるとともに、ツアー初優勝を目指し、日々の練習と試合に全力で取り組んで参ります。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
福田萌維 プロフィール
＜独占密着動画＞福田萌維は元野球少女だった！
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