ダイエットが失敗する&リバウンドしてしまう決定的な理由とは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

ダイエットが失敗する/リバウンドしてしまう決定的な理由 一番いけないのは「自己嫌悪」 ダイエットが失敗する、あるいはリバウンドしてしまうのは、食べすぎてしまったときの自己嫌悪が一番の原因だと考えています。自制心の弱さでも、人一倍食いしん坊だからでもないのです。自分を責めるネガティブな気持ちが、ダイエットには最も悪影響をもたらします。ダイエットが失敗する、あるいはリバウンドしてしまうのは、食べすぎてしまったときの自己嫌悪が一番の原因だと考えています。自制心の弱さでも、人一倍食いしん坊だからでもないのです。自分を責めるネガティブな気持ちが、ダイエットには最も悪影響をもたらします。ダイエットに成功するためには、つねに前向き・ポジティブであることが最も重要です。失敗しても何回だってやり直せばいいのです。昨日食べすぎたら、今日からまたがんばろうと、いかに早く気持ちを切り替えられるかが成功のカギを握っています。私のクリニックでは、患者さんを決して自己嫌悪にしないように、目標もわざとゆるく設定し、順調でなくても明るく、やさしく接しています。目標に向かってがんばっていると、つい過食してしまう自分を許せないかもしれません。でも、あなたの中にはいろいろな自分がいます。まず、自分を知って、認めて、許してあげることで、長い目で見ると目標の達成に近づくのです。「ゆるやせ漢方ダイエット」では、ゆるく、でも確実にやせるためには「自分にもゆるく！」とお伝えしておきます。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師