「お金持ちになっちゃいけない」と思ってない？！あなたの願いが叶うのを邪魔しているモノとは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

あなたの願いが叶うのを邪魔しているモノとは

「お金持ちになっちゃいけない」と思ってない？

「お金持ちになっちゃ悪いな」ではなく「お金持ちにならないなんて悪いな」です！

どうやら、「お金がほしい」と願いながらも、「私がお金持ちになるなんて、おこがましい」と考えている人がいるようです。

はい、何を隠そう私もそうでした！

頭で（顕在意識で）いくら「私はお金がほしい！ お金持ちになりたい！」と思っていても、心の奥底で（潜在意識で）「お金持ちになるのって正直怖い……私は普通でいい」と思っていれば、「お金持ちにならない」ように現実は進みます。

こうして、顕在意識と潜在意識が逆のほうを向いている場合は、潜在意識に入っている思いのほうが勝ちます。

だからこそ、「お金持ちになりたいなんて気が引けるな……」といった考えには「なんでやねん」とツッコんでおきましょう。

あなたも私も、お金持ちになっていいんです。っていうより、お金持ちにならなきゃいけないんです！

あなたがもっと豊かに、幸せにならなきゃいけない理由をお聞きください。

あなたは今、見知らぬ土地を歩いています。

すると、突然ものすごい腹痛に襲われてしまいました。

「急にー 」とびっくりされたかもしれませんが、誰もが体験したことのあるあの絶望感。「トイレ……！トイレはどこ 」と必死に探し始めたあなたの前に、道に迷っているらしきおばあさんと、転んで泣いている子どもが現れます。

しかし、今はトイレのことしか考えられないあなた。「あの……」と話しかけてきたおばあさんを無視し、涙でいっぱいの目で見上げてくる子どもを無視し、「ごめんなさい！」と心の中で叫び、見つけたコンビニのトイレにダッシュで入ります。

……なんて悲しいお話でしょう！ あなたは本当はとても優しい人なのに、おなかを下してしまったばかりに、とても冷たい人になってしまった。

そうなんです。人は心と体に余裕がないと、人を助けることができないんです。

逆に言えば、人は心と体に余裕があると、人を助けることができるんですね。

「私がお金持ちになるなんて、なんだか悪いな」じゃなくて、「私がお金持ちにならないなんて、なんだか悪いな」なんです。

あなたの元にお金がやってきてもそれは誰かのものを奪ったわけではないし、あなたが十分なお金を得たからといって、誰かの取り分が減るわけでもありません。

あなたの願いが叶うのを邪魔しているのは、あなたの余計な思考だけ。これは完全に「いらん思考」です！

だから、どうぞ安心してお金持ちになってください。今よりももっと豊かに、幸せに生きてください。あなたが幸せなお金持ちになることで、道に迷ったおばあさんだって、泣いている子どもだって救われるんですからね！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある