「日本住血吸虫症」はどんな条件が整った環境で感染しやすい？【医師監修】

日本住血吸虫症の感染は、特定の環境条件が整った場所で成立します。淡水中に存在するセルカリアという幼虫が皮膚を貫通することで感染し、その生活環には中間宿主であるミヤイリガイが不可欠な役割を果たします。ここでは水中での感染メカニズムと、ミヤイリガイが果たす重要な役割について詳しく解説します。

監修医師：

小幡 史明（医師）

自治医科大学医学部卒業 / 現在は医療法人静可会三加茂田中病院、医療法人在宅会みんなのクリニック勤務 / 専門は総合診療科、腎臓内科、感染症科

日本住血吸虫症の主な感染経路

日本住血吸虫症の感染は、特定の環境条件が揃った場所で成立します。この感染症を理解するうえで、寄生虫のライフサイクルと感染経路を知ることは重要です。

水中での感染メカニズム

日本住血吸虫の感染は、淡水中に存在するセルカリアと呼ばれる幼虫が人の皮膚を貫通することで成立します。セルカリアは体長0.5mm程度の微小な生物で、尾を使って水中を泳ぎます。この幼虫は人が水に入ると、体温や化学物質を感知して接近し、わずか数分で皮膚を貫通します。

感染は主に農作業中に起こることが多く、特に水田での作業や用水路での洗い物といった日常的な水との接触が感染機会となります。素足で水田に入ったり、素手で水仕事をしたりすることで、知らないうちにセルカリアが皮膚から侵入します。水遊びや川での水浴びも感染リスクとなります。

セルカリアは水中で24時間～48時間程度しか生存できないため、常に新しく放出される必要があります。そのため、感染リスクは中間宿主である貝が生息し、人の糞便に含まれる虫卵が水中に流入する環境で高まります。水温が20度から28度程度の温暖な季節に特に活動が活発になります。セルカリアは24～48時間程度生存⇨セルカリアは水中で比較的短時間のみ生存し、環境条件により生存期間は変動します。（数値は環境条件・感染強度で大きく変動することがあるため、エビデンス未提示の場合は断定を避けた方が無難です。）

中間宿主であるミヤイリガイの役割

日本住血吸虫の生活環には、中間宿主としてミヤイリガイという巻貝が不可欠です。ミヤイリガイは体長5mmから7mm程度の小型の淡水巻貝で、水田や用水路、小川などの緩やかな流れのある淡水域に生息します。この貝は日本住血吸虫の幼虫が成長するための場を提供します。

感染した人の糞便に含まれる虫卵が水中に流入すると、卵から孵化してミラシジウムという幼虫が現れます。このミラシジウムがミヤイリガイに侵入すると、貝の体内で数週間かけて増殖し、最終的にセルカリアという感染型の幼虫に変化します。1匹のミヤイリガイから数千匹ものセルカリアが放出されることもあり、感染源として重要な役割を果たします。

ミヤイリガイは特定の環境条件を好みます。水温、流速、水質、底質などの条件が揃った場所で繁殖します。そのため、かつて日本住血吸虫症が流行した地域では、これらの条件が整っていたことが知られています。現在では環境改善やミヤイリガイの生息地の減少により、国内での感染リスクは大幅に低下しています。

まとめ

日本住血吸虫症は、かつて日本国内で多くの方を苦しめた寄生虫感染症ですが、現在では官民一体の取り組みにより国内での撲滅に成功しました。しかし海外の流行地域では依然として感染リスクが存在します。症状や感染経路、治療法についての正確な知識を持ち、海外渡航時には適切な予防対策を実践することが重要です。流行地域を訪れる際は淡水との接触を避け、帰国後は健康状態に注意を払い、必要に応じて医療機関を受診しましょう。

参考文献

厚生労働省検疫所 FORTH「住血吸虫症（Schistosomiasis）」国立感染症研究所「住血吸虫症」公益社団法人 日本WHO協会「住血吸虫症」