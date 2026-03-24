昨年１０月に岐阜県内各地で開催された６０歳以上を中心としたスポーツ・文化の総合的な祭典「第３７回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜２０２５）」について、県内への経済波及効果は約１５６億１８００万円に上ることが、県がまとめた「大会報告書」で分かった。

県と市町村を合わせた大会事業費は計約１９億８９００万円（決算見込額）で、経費節減の結果、２０２５年度当初見込みより約５億円を削減できたという。

「ねんりんピック岐阜２０２５」は「清流に 輝け ひろがれ 長寿の輪」をテーマに昨年１０月１８〜２１日、県内各地で計５５種目（交流大会３１種目・ふれあいレク大会２４種目）が行われた。全国から集まった選手・役員らの「おもてなし」をするとともに、円滑な大会運営のため延べ２５５人のボランティアが参加、選手や来場者の誘導や対応に尽力したという。

経済波及効果は、大会事業費や、大会参加者らの消費支出額（大会アンケート集計結果より算出）をもとに分析した。大会アンケートは大会参加者９４６人（県内１２２人、県外８２４人）、一般来場者５５９人にそれぞれ実施した。

大会参加者の観光などを含めた県内への滞在日数は、「４泊５日」の３１・６％が最も多く、「２泊以上」滞在が８６・５％を占めた。大会に参加した選手らの消費した金額（飲食代や土産代、交通費など）は、回答者１人あたりで県内参加者が１万３９８３円、県外参加者が１０万１１５７円。一般来場者の消費支出額は、１人あたり１万１５３１円だった。

宿泊・弁当については、「ねんりんピック岐阜２０２５東武トップツアーズ・名鉄観光サービス共同企業体」が設置した「ねんりんピック岐阜２０２５宿泊・輸送センター」が担当。宿泊施設１３８か所を準備し、延べ２万９４０人が宿泊したという。

「ねんりんピック岐阜２０２５」の大会機運の醸成や、参加者の「美味（おい）しい」「楽しい」「ワクワク」体験を創り出すため、岐阜県が誇る喫茶店のモーニング文化を全国に発信する「ぎふモーニングプロジェクト」も盛り上がった。県内の喫茶店を巡り、二つ以上のスタンプを集めて応募する「ぎふモーニングスタンプラリー」（昨年７月１日〜１２月１９日）には、４００を超える店舗が参加し、計２万８６８５件の応募があるなど大好評だった。

このほか、アンケートによると、大会に参加した理由は、「全国の参加者との交流」が６７・６％と最も多く、「岐阜県での観光」６１・３％、「充実感や生きがいを味わう」４３・５％と続いた。岐阜県外の選手団を対象にした「岐阜県にまた来たいか」という問いに対しては、「はい」が９７・６％を占めたという。