“鯉党”岸田文雄元首相「明るい話題が…」カープに言及
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。地元・広島カープについて言及した。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
広島ファンの岸田氏。「今年は頑張んないとね」と話した。MCの上田晋也が今年は難しそうかと尋ねると「明るい話題がもうちょっとほしい」と願った。
同じ広島ファンの徳井義実が「そろそろ新井（貴浩監督）さんを男にしないと」と水を向けると、岸田氏は「そうそうそう」と同調していた。
東京ドームやマツダスタジアムにはよく足を運んでいると明かしていた。
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番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
広島ファンの岸田氏。「今年は頑張んないとね」と話した。MCの上田晋也が今年は難しそうかと尋ねると「明るい話題がもうちょっとほしい」と願った。
同じ広島ファンの徳井義実が「そろそろ新井（貴浩監督）さんを男にしないと」と水を向けると、岸田氏は「そうそうそう」と同調していた。
東京ドームやマツダスタジアムにはよく足を運んでいると明かしていた。