可愛さ反則級ーーーッッ！！【THREEPPY】の「サニタリー雑貨」に注目♡

トイレ空間を彩ってくれる「サニタリー雑貨」を【THREEPPY（スリーピー）】で発見。生活感を抑えつつ見た目の可愛さも相まって、より居心地の良い空間作りに役立ってくれそうです。今回は上品な色味の、ディズニーキャラクターのサニタリー雑貨をご紹介します。

ストックの収納も付いた「ボアペーパーホルダーカバー（塔の上のラプンツェル）」

トイレのペーパーホルダーに取り付け可能な、ラプンツェルデザインのこちら。ラベンダーにゴールドカラーを合わせた上品な配色です。上部にはラプンツェルのシルエット、下部には太陽のマークをあしらった、華々しいビジュアルもたまりません。さらにストック用のペーパーを下に収納できる使い勝手の良さもうかがえます。

あたたかみをプラスしたい時にぴったり！

「ボアペーパーホルダーカバー（塔の上のラプンツェル）」は、ふわふわとした毛足の長さも特徴的。エレガントな雰囲気とあたたかみをプラスしてくれて、空間の生活感や無機質感を拭ってくれそうです。価格は\550（税込）。

ひんやり感の防止にも！「トイレシート（塔の上のラプンツェル）」

トイレの便座部分に取り付け可能なこちらも、同じくラプンツェルデザイン。上品なラベンダーをベースに、ラプンツェルやモチーフが模様のように描かれており、落ち着きがありつつ可愛い雰囲気もあります。座った時のひんやりした感覚が伝わりにくいのも嬉しいポイントです。

座り心地が良さそうな厚みもポイント

「トイレシート（塔の上のラプンツェル）」にはふっくらと厚みがあり、クッション性も期待できて、座り心地も良さそう。価格は\330（税込）。快適さを叶えてくれそうなアイテムをぜひお見逃しなく。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino