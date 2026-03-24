品川プリンスホテルから八女茶と柑橘のアフタヌーンティーが登場。選べるグランデセールなど初夏が薫る爽やかな味わい

品川プリンスホテルから八女茶と柑橘のアフタヌーンティーが登場。選べるグランデセールなど初夏が薫る爽やかな味わい