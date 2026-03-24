品川プリンスホテルから八女茶と柑橘のアフタヌーンティーが登場。選べるグランデセールなど初夏が薫る爽やかな味わい
◆品川プリンスホテルから八女茶と柑橘のアフタヌーンティーが登場。選べるグランデセールなど初夏が薫る爽やかな味わい
地上130mの絶景を望む品川プリンスホテル「TABLE 9 TOKYO」では、2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を開催。
濃厚なうまみと深いコクが特長の「八女茶」と、爽やかな柑橘を使ったスイーツやセイボリーをお届け。3種類からチョイスできる豪華なグランデセールも。新緑の「翠」と果実の「橙」が織りなす、天空のティータイムを心ゆくまで楽しんで。
この記事の要約レポート
・品川プリンスホテル「TABLE 9 TOKYO」で「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで
・グランデセールは「八女茶の一皿」「柑橘のパフェ」「八女茶×柑橘アンサンブル」の3種から選べる
・お茶の深みを活かしたセイボリーには、「抹茶と柑橘のミニハンバーガー」も
・バラエティデザートは翠と橙のコントラストが美しく、初夏の訪れを感じられる
・地上130mのダイニング＆バーからは東京の眺めをパノラマで楽しめる
パティシエの創造性が光るメインデザートは3種からセレクト
まず注目は、3種類から好きなものを選べるグランデセール。
シグネチャーとして登場するのは、濃厚な八女茶のバスクチーズケーキに上品な甘さの黒蜜クリームを合わせた「八女茶の一皿」。塩味のきいたパリパリの焼き菓子にケーキをのせていただくのもおすすめ。
みずみずしさを味わいたい方には、濃厚な「せとか」のアイスに2種のオレンジが彩りを添える「柑橘のパフェ」を。果実の甘みと爽やかな層が重なり合い、ひと匙ごとに春から初夏へと移ろう季節の訪れが感じられる。
特別感あふれる事前予約制の「八女茶×柑橘アンサンブル」はラグジュアリーな1皿。ライムとオレンジの爽やかな風味をまとったメレンゲドームを割ると、中からなめらかなバニラアイスが現れる遊び心あふれる仕掛けが魅力。八女茶・柑橘・クレームブリュレ風味の三彩のムースが合わさり、八女茶の奥深いうまみと柑橘の爽やかな余韻を残す。
銘茶の香りをまとった初夏らしいセイボリーと、抹茶のバンズが目を引くミニバーガー
スタンドのセイボリープレートには、八女茶のまろやかさが際立つ5種のアイテムがラインナップ。
抹茶オイルで軽やかに仕上げた「真鯛の昆布締め」や、抹茶風味のサラダチキンを巻いたトルティーヤロール、「茶の香る玉ねぎのムース」など、お茶の深みを活かして一つひとつ丁寧に仕立てた品が並ぶ。
また、「抹茶と柑橘のミニハンバーガー」も用意されるのでボリューム満点。お茶のほろ苦さと果実の爽やかさが、肉のうまみを引き立てている。
美しく映える翠と橙。八女茶と旬の柑橘が奏でる極上スイーツ
スイーツは、八女茶の濃厚なうまみとやわらかな甘みが調和した、翠と橙のコントラストが美しいバラエティデザートがずらり。
層の重なりが美しい「八女茶と柑橘のオペラ」や、茶葉の香りが口いっぱいに広がる「八女茶のムース」、そして果実を贅沢にあしらった「柑橘のタルト」など、初夏の訪れを感じさせる品々がお目見え。
さらに「パティシエからのおくりもの」として届けられる、ほのかに塩味を効かせた八女茶のクランブル、抹茶のマカロン、シトロン風味のボンボンショコラを詰め込んだ1品もお楽しみに。
地上130mからの絶景を眺めながら、八女茶の奥深い香りと柑橘のきらめきに包まれる特別な午後を過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上130mのダイニング＆バーで、エキサイティングな大人の時間を
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」をひとつのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、記念日や接待、パーティなど優雅なひとときを過ごして。
地上130mの絶景を望む品川プリンスホテル「TABLE 9 TOKYO」では、2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を開催。
濃厚なうまみと深いコクが特長の「八女茶」と、爽やかな柑橘を使ったスイーツやセイボリーをお届け。3種類からチョイスできる豪華なグランデセールも。新緑の「翠」と果実の「橙」が織りなす、天空のティータイムを心ゆくまで楽しんで。
・品川プリンスホテル「TABLE 9 TOKYO」で「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで
・グランデセールは「八女茶の一皿」「柑橘のパフェ」「八女茶×柑橘アンサンブル」の3種から選べる
・お茶の深みを活かしたセイボリーには、「抹茶と柑橘のミニハンバーガー」も
・バラエティデザートは翠と橙のコントラストが美しく、初夏の訪れを感じられる
・地上130mのダイニング＆バーからは東京の眺めをパノラマで楽しめる
パティシエの創造性が光るメインデザートは3種からセレクト
まず注目は、3種類から好きなものを選べるグランデセール。
シグネチャーとして登場するのは、濃厚な八女茶のバスクチーズケーキに上品な甘さの黒蜜クリームを合わせた「八女茶の一皿」。塩味のきいたパリパリの焼き菓子にケーキをのせていただくのもおすすめ。
みずみずしさを味わいたい方には、濃厚な「せとか」のアイスに2種のオレンジが彩りを添える「柑橘のパフェ」を。果実の甘みと爽やかな層が重なり合い、ひと匙ごとに春から初夏へと移ろう季節の訪れが感じられる。
特別感あふれる事前予約制の「八女茶×柑橘アンサンブル」はラグジュアリーな1皿。ライムとオレンジの爽やかな風味をまとったメレンゲドームを割ると、中からなめらかなバニラアイスが現れる遊び心あふれる仕掛けが魅力。八女茶・柑橘・クレームブリュレ風味の三彩のムースが合わさり、八女茶の奥深いうまみと柑橘の爽やかな余韻を残す。
銘茶の香りをまとった初夏らしいセイボリーと、抹茶のバンズが目を引くミニバーガー
スタンドのセイボリープレートには、八女茶のまろやかさが際立つ5種のアイテムがラインナップ。
抹茶オイルで軽やかに仕上げた「真鯛の昆布締め」や、抹茶風味のサラダチキンを巻いたトルティーヤロール、「茶の香る玉ねぎのムース」など、お茶の深みを活かして一つひとつ丁寧に仕立てた品が並ぶ。
また、「抹茶と柑橘のミニハンバーガー」も用意されるのでボリューム満点。お茶のほろ苦さと果実の爽やかさが、肉のうまみを引き立てている。
美しく映える翠と橙。八女茶と旬の柑橘が奏でる極上スイーツ
スイーツは、八女茶の濃厚なうまみとやわらかな甘みが調和した、翠と橙のコントラストが美しいバラエティデザートがずらり。
層の重なりが美しい「八女茶と柑橘のオペラ」や、茶葉の香りが口いっぱいに広がる「八女茶のムース」、そして果実を贅沢にあしらった「柑橘のタルト」など、初夏の訪れを感じさせる品々がお目見え。
さらに「パティシエからのおくりもの」として届けられる、ほのかに塩味を効かせた八女茶のクランブル、抹茶のマカロン、シトロン風味のボンボンショコラを詰め込んだ1品もお楽しみに。
地上130mからの絶景を眺めながら、八女茶の奥深い香りと柑橘のきらめきに包まれる特別な午後を過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上130mのダイニング＆バーで、エキサイティングな大人の時間を
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」をひとつのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、記念日や接待、パーティなど優雅なひとときを過ごして。