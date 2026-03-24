安藤美姫、恋愛や結婚に言及 12歳の長女「妹か弟がほしいって」
プロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、22日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』にスタジオゲストとして出演。今後の恋愛や結婚観について率直に語った。
【写真】近影ショット公開！番組に出演した元人気子役の野村佑香と長女・次女のショット
前回放送の密着VTRが反響を呼んだ安藤は、12歳の長女との関係について「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」と明かし、オープンな親子関係を築いていることを語った。
MCの峯岸みなみから今後の恋愛や結婚について問われると、「いつでもオープンです」と前向きな姿勢を示しつつ、「恋多きって言われますけど、3年とか4年っていうスパンでいつも…終わっちゃうんです」と苦笑いを見せた。これに対し、滝沢眞規子が「いつでもウェルカムって姿勢でいるのはいいね」と寄り添うと、安藤は「娘も妹か弟がほしいって言ってる」と、娘からの後押しがあることも明かした。
さらに峯岸が、番組内の恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」への参加を提案する場面もあり、スタジオは笑いに包まれた。
番組後半の相談コーナーでは、「夫を怪しいと疑ったことは？」というテーマでトークを展開。峯岸は「旦那さんが女性と歩いてましたよ」という虚偽のタレコミが届くことがあるとし、「私たちの関係を壊したいっていう人が存在したりもする。そこに惑わされないように必死」と語った。
また、新川優愛は自身の出演作について「夫とキスシーンを一緒に見ることもある」と明かし、近藤千尋が「すごい信頼関係」と反応する一幕も。そのほか、滝沢が語る“ママ友トラブル”の回避術など、多彩なテーマが展開された。
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前回放送の密着VTRが反響を呼んだ安藤は、12歳の長女との関係について「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」と明かし、オープンな親子関係を築いていることを語った。
さらに峯岸が、番組内の恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」への参加を提案する場面もあり、スタジオは笑いに包まれた。
番組後半の相談コーナーでは、「夫を怪しいと疑ったことは？」というテーマでトークを展開。峯岸は「旦那さんが女性と歩いてましたよ」という虚偽のタレコミが届くことがあるとし、「私たちの関係を壊したいっていう人が存在したりもする。そこに惑わされないように必死」と語った。
また、新川優愛は自身の出演作について「夫とキスシーンを一緒に見ることもある」と明かし、近藤千尋が「すごい信頼関係」と反応する一幕も。そのほか、滝沢が語る“ママ友トラブル”の回避術など、多彩なテーマが展開された。