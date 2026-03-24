タレントでモデルの藤田ニコル（28）が23日夜、自身のXを更新。出演するテレビ番組での発言を一部訂正した。

藤田は24日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜23時59分）の「クォーターライフクライシスを語る夜」の回に出演する。番組公式Xが告知動画として藤田のコメントをアップ。「結婚した途端、友達から誘われなくなった」「夫しか友達がいない状況」などと語っていた。

藤田は「上田と女のDEEPのにでています」と前置きした上で「切り抜きの動画でていますが ごめんなさい友達はいます。。バラエティの癖です。。」と自身の発言を一部訂正。「いますが 人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当」とした上で「でもそれが嫌とかでもなく 環境が変わったりする事で自然な事だと思っています」と記述。「元から友達誘うのが得意なタイプじゃないのに寂しがるめんどくさい人間ではあったので今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱいです」とつづった。さらに別の投稿で「今は出産前に色んな人が誘ってくれて 嬉しくて噛み締めている最中です」と感謝していた。

藤田は23年8月に俳優の稲葉友と結婚。25年12月には、第1子妊娠を自身のSNSで公表した。