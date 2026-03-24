米国のトランプ大統領＝20日、米ホワイトハウス/Alex Brandon/AP

（CNN）トランプ米大統領は24日までに、米国とイランが週末に「実りある協議」を行ったとし、イランの電力・エネルギー関連施設に対する軍事攻撃を5日間延期する考えを示した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に全文大文字で投稿し、協議の「雰囲気と方向性」を踏まえ、軍事攻撃を延期する決定を下したと述べた。

「米国とイランは、この2日間にわたり、中東における両国の敵対関係の完全かつ全面的な解決に向け、極めて良好で実りある協議を行ったことを報告できることをうれしく思う」とトランプ氏は投稿した。

さらに「今週を通じて継続されるこれらの踏み込んだ、詳細かつ建設的な協議の雰囲気と方向性を踏まえ、私は国防総省に対し、現在進行中の会合と協議が成功することを条件に、イランの発電所およびエネルギーインフラに対するあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう指示した」と続けた。

トランプ氏は、イランがホルムズ海峡の再開を認めなければ、23日夜までにイランの発電所を攻撃すると警告していた。

先週の時点でトランプ氏は、イランとの停戦追求には関心がないと述べ、20日午後には「対話はあり得るが、停戦は望んでいない」と語っていた。