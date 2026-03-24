【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは北海道にある最大級の湖
日常生活や趣味の話題で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、交流を深める場を指す言葉から、ファッションでおなじみのアイテム、さらに北の大地が誇る大きな湖の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ん
□□ぺっと
□□まこ
ヒント：社交場や応接室、または美容院やネイル店などの店名にもよく使われる言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さろん（サロン）
さろぺっと（サロペット）
さろまこ（サロマ湖）
文化や交流の場である「サロン（さろん）」、リラックス感のあるお洒落着「サロペット（さろぺっと）」、そして北海道のオホーツク海岸にある「サロマ湖（さろまこ）」。優雅な響きの空間、現代的なファッション、そして雄大な自然の地名と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さろ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、交流を深める場を指す言葉から、ファッションでおなじみのアイテム、さらに北の大地が誇る大きな湖の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぺっと
□□まこ
ヒント：社交場や応接室、または美容院やネイル店などの店名にもよく使われる言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さろ正解は「さろ」でした。
▼解説
さろん（サロン）
さろぺっと（サロペット）
さろまこ（サロマ湖）
文化や交流の場である「サロン（さろん）」、リラックス感のあるお洒落着「サロペット（さろぺっと）」、そして北海道のオホーツク海岸にある「サロマ湖（さろまこ）」。優雅な響きの空間、現代的なファッション、そして雄大な自然の地名と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さろ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような発見があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)