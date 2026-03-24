元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、俳優の石原裕次郎さんが亡くなる３か月前に歌った「わが人生に悔いなし」の顛末（てんまつ）を聞いて絶句する。

死期を悟った裕次郎さんが作詞家のなかにし礼さんに託した曲――。それは「人生の思い出に残る歌」という“魂のリクエスト”だった。（三木修司）

なかにし礼

本名・中西礼三。１９３８年、満州（現中国東北部）牡丹江市生まれ。「天使の誘惑」「今日でお別れ」「北酒場」で日本レコード大賞を３度受賞。「石狩挽歌」「まつり」など手掛けた作品は約４０００曲。小説「長崎ぶらぶら節」は直木賞を受賞。２０２０年、８２歳で死去。

「人生の思い出に残る歌を書いてくれないか」

石原裕次郎さんの「わが人生に悔いなし」は、１９８７年４月２１日に発売された。その３か月後の７月１７日、裕次郎さんは肝細胞がんのため５２歳で他界する。

琴風は現役を引退し、尾車親方になっていた。裕次郎さんの死後、なかにしさんから作詞を依頼された顛末を聞いた。一緒に地方講演に出かけた帰りの新幹線の中だった。「余命幾ばくもないと分かった裕次郎さんの関係者から、『最後に人生の思い出に残るような歌を書いてくれないか』と頼まれたんだ」と、話してくれたそうだ。

後に「関係者」が裕次郎さん本人であり、がんで死期が迫っていると悟っていたことも、なかにしさんは本紙連載「時代の証言者 言葉を紡いで」（２０１８年）のなかで当時のやりとりとともに明かしている。

作曲を依頼された加藤登紀子さんも、自身の「時代の証言者 国境なき歌を求めて」（２３年）で、「詞を読んでびっくりした。死を予感する内容だった」と打ち明け、「人生をかみしめるように語る詞を生かすべく、シンプルで歌いやすい旋律をつけた」と、曲作りを回想している。

なかにしさんとの出会いは「人生の財産」

琴風は大関時代に「まわり道」で歌手デビューを果たした。なかにしさん作詞のこの曲は、５０万枚を売るヒットとなる。

歌詞は、男と女が巡り合い、遠回りしながらも、遅れてやって来た春を祝うという恋の物語だ。なかにしさんからは「あなたがけがを克服し、大関まで上るさまを作品に投影したんだよ」とも聞かされた。

「なるほどなあ、と感慨深かった」。別のシングル盤Ｂ面には「伊勢に帰ろう〜夫婦岩〜」という曲もある。「俺のことを知ってくれていたことの表れだ」。交友はさらに深まり、「本音で話してくれた。人生の財産になるような人との出会いだった」と振り返る。

有線放送で続々１位に

なかにしさんは、終戦後に満州（現中国東北部）からの引き揚げを体験している。約４０００曲を世に送り出し、「作詩家・作家生活５０周年記念」として２０１５年、自ら企画・選曲した８５曲収録のＣＤアルバム「なかにし礼と７５人の名歌手たち」（コロムビア）を発売した。過酷な体験を基に「戦後から平成にかけての世相や時代背景を振り返る」との趣旨のアルバムには、琴風の「まわり道」も収められていた。

「まわり道」を出した当初は、琴風も売れるなどとは考えたこともなかったそうだ。ところが、北海道の旭川、福岡の博多……。地方都市のあちこちで有線放送のリクエストがランキング１位を刻んでいく。「誰が歌っているんだ」と世間の話題になり、大関琴風のレコードは火がつくように売り上げを伸ばした。

「なかにし先生は人生を詞で語る。『語る歌』というのだろうか。人の人生を見通し、それが聴く人にも通じる。すごいとしか言いようがないんだ。これほど感性の鋭い人は、今後はなかなか出てこないんじゃないだろうか」

励ましてくれた弟子と家族に感謝

中山さんも「わが人生に悔いなし」が好きだ。歌うと、懐かしい光景が脳裏に浮かぶのだという。

♪親にもらった 体一つで 戦い続けた 気持よさ

昭和５０年代後半（１９８０年代前半）、大関として覇を競い合った朝潮、北天佑、若嶋津の面々……。３人とも逝ってしまった。

♪桜の花の 下で見る 夢にも似てる 人生さ

相撲部屋の師匠としての４０年は「人づくり」を肝に銘じた。頸髄損傷で首から下がまひした窮地からの再起を支え、励ましてくれたのも弟子と家族……。

裕次郎さんの歌を地で行くような人生は、これからも妻、史枝さんとの二人三脚で歩いていく。（おわり）

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ大相撲中継専属解説者。