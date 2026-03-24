東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.44　高値159.66　安値158.02

161.03　ハイブレイク
160.35　抵抗2
159.39　抵抗1
158.71　ピボット
157.75　支持1
157.07　支持2
156.11　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1613　高値1.1640　安値1.1485

1.1829　ハイブレイク
1.1734　抵抗2
1.1674　抵抗1
1.1579　ピボット
1.1519　支持1
1.1424　支持2
1.1364　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3431　高値1.3479　安値1.3257

1.3743　ハイブレイク
1.3611　抵抗2
1.3521　抵抗1
1.3389　ピボット
1.3299　支持1
1.3167　支持2
1.3077　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7864　高値0.7940　安値0.7835

0.8029　ハイブレイク
0.7985　抵抗2
0.7924　抵抗1
0.7880　ピボット
0.7819　支持1
0.7775　支持2
0.7714　ローブレイク