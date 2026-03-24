東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.44 高値159.66 安値158.02
161.03 ハイブレイク
160.35 抵抗2
159.39 抵抗1
158.71 ピボット
157.75 支持1
157.07 支持2
156.11 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1613 高値1.1640 安値1.1485
1.1829 ハイブレイク
1.1734 抵抗2
1.1674 抵抗1
1.1579 ピボット
1.1519 支持1
1.1424 支持2
1.1364 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3431 高値1.3479 安値1.3257
1.3743 ハイブレイク
1.3611 抵抗2
1.3521 抵抗1
1.3389 ピボット
1.3299 支持1
1.3167 支持2
1.3077 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7864 高値0.7940 安値0.7835
0.8029 ハイブレイク
0.7985 抵抗2
0.7924 抵抗1
0.7880 ピボット
0.7819 支持1
0.7775 支持2
0.7714 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.44 高値159.66 安値158.02
161.03 ハイブレイク
160.35 抵抗2
159.39 抵抗1
158.71 ピボット
157.75 支持1
157.07 支持2
156.11 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1613 高値1.1640 安値1.1485
1.1829 ハイブレイク
1.1734 抵抗2
1.1674 抵抗1
1.1579 ピボット
1.1519 支持1
1.1424 支持2
1.1364 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3431 高値1.3479 安値1.3257
1.3743 ハイブレイク
1.3611 抵抗2
1.3521 抵抗1
1.3389 ピボット
1.3299 支持1
1.3167 支持2
1.3077 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7864 高値0.7940 安値0.7835
0.8029 ハイブレイク
0.7985 抵抗2
0.7924 抵抗1
0.7880 ピボット
0.7819 支持1
0.7775 支持2
0.7714 ローブレイク