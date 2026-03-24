東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7011 高値0.7062 安値0.6911
0.7229 ハイブレイク
0.7146 抵抗2
0.7078 抵抗1
0.6995 ピボット
0.6927 支持1
0.6844 支持2
0.6776 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5859 高値0.5887 安値0.5762
0.6035 ハイブレイク
0.5961 抵抗2
0.5910 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5785 支持1
0.5711 支持2
0.5660 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3727 高値1.3755 安値1.3670
1.3850 ハイブレイク
1.3802 抵抗2
1.3765 抵抗1
1.3717 ピボット
1.3680 支持1
1.3632 支持2
1.3595 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7011 高値0.7062 安値0.6911
0.7229 ハイブレイク
0.7146 抵抗2
0.7078 抵抗1
0.6995 ピボット
0.6927 支持1
0.6844 支持2
0.6776 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5859 高値0.5887 安値0.5762
0.6035 ハイブレイク
0.5961 抵抗2
0.5910 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5785 支持1
0.5711 支持2
0.5660 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3727 高値1.3755 安値1.3670
1.3850 ハイブレイク
1.3802 抵抗2
1.3765 抵抗1
1.3717 ピボット
1.3680 支持1
1.3632 支持2
1.3595 ローブレイク