東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7011　高値0.7062　安値0.6911

0.7229　ハイブレイク
0.7146　抵抗2
0.7078　抵抗1
0.6995　ピボット
0.6927　支持1
0.6844　支持2
0.6776　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5859　高値0.5887　安値0.5762

0.6035　ハイブレイク
0.5961　抵抗2
0.5910　抵抗1
0.5836　ピボット
0.5785　支持1
0.5711　支持2
0.5660　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3727　高値1.3755　安値1.3670

1.3850　ハイブレイク
1.3802　抵抗2
1.3765　抵抗1
1.3717　ピボット
1.3680　支持1
1.3632　支持2
1.3595　ローブレイク