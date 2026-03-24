２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８８．１３ドル（－１０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４０７．３ドル（－１６７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９０４．９セント（－３１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５０．７４（－１６．３８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８８．１３ドル（－１０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４０７．３ドル（－１６７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９０４．９セント（－３１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５０．７４（－１６．３８）
出所：MINKABU PRESS