２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６３１ドル高 イランの発電所への攻撃延期で ２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６３１ドル高 イランの発電所への攻撃延期で

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２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６３１．００ドル高の４万６２０８．４７ドルと４日ぶりに反発した。トランプ米大統領が同日、ＳＮＳに投稿し、イランの発電所などへの攻撃を５日間延期する方針を表明した。これを受けて米原油先物相場が急落。主力株に対しては買い戻しが優勢となった。



キャタピラー＜CAT＞やスリーエム＜MMM＞、ＩＢＭ＜IBM＞が買われ、フラッター・エンターテインメント＜FLUT＞やフリーポート・マクモラン＜FCX＞が株価水準を切り上げた。半面、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が軟調推移。エスティ・ローダー＜EL＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は２９９．１４ポイント高の２万１９４６．７５と４日ぶりに反発した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。テスラ＜TSLA＞やブロードコム＜AVGO＞、モンゴＤＢ＜MDB＞が値を上げ、アポジー・セラピューティクス＜APGE＞が急伸した。半面、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が下値を探る展開。サンディスク＜SNDK＞やシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS